Козел в Сенате, а страна процветает!

Высказывания американского сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским могли быть вырваны из контекста, сообщило агентство Reuters.

На первоначально опубликованных Киевом фрагментах видеозаписи встречи содержится высказывание Грэма об "инвестициях в смерть русских" со стороны Вашингтона.

Как сообщает агентство, в полной версии записи фразы сенатора о "гибели русских" и "самой удачной инвестиции" США разнесены по времени.

Пресс-секретарь президента Песков уже назвал "позором для США" слова сенатора. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале напомнила американскому сенатору, что одна из "инвестиций" США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний Грэма.

А я вот не удивлен. На самом деле в определенных кругах США думают и не стесняясь говорят именно так, как Грэм. Причем всегда, независимо от войны на Украине. Сам все это слышал и знаю.

А удивлен я другим, и уже давно - каких только долболобов не избирают в США, да посмотрите хоть на этого Грэма, которому я бы и козу пасти не доверил, а Америка все равно процветает и вставляет всем фитиля в одно место. Вот как это у них получается?

Буш-младший, Обама, да хоть бы и Байден - ну редкостные козлы, а Америка все равно впереди планеты всей и все у них, в общем, получается.

А у нас - ровно наоборот!

Хотя в последнее время мы явно пошли по американскому пути, выбираем подходящих, хоть завтра в Конгресс США или клинику для слабоумных. Наверно, скоро процветем...

А.Б.