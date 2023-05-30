По Москве нанесли удар украинские БПЛА

В Москве несколько жилых зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр не уточнил, сколько конкретно зданий оказались повреждены - да он и не знал на тот момент точно, я думаю.

Ему простительно, он гражданский мэр. Тем более буквально вчера со ссылкой на военных сообщалось, что наша ПВО уничтожила практически все украиинские БПЛА. Ага. Как раньше - все украинские самолеты...

Беспилотники попали в три жилых дома в Москве. Еще более 10 — сбиты в Подмосковье, погибших нет.

На улице Профсоюзной дрон разбил окно, еще один — упал на Ленинском проспекте. Несколько беспилотников сбили над Новой Ригой и Истрой. Жители Красногорска и Одинцова сообщают о звуках взрывов.

Если кто-то не понимает - эти БПЛА не с Украины прилетели, это украинское подполье под Москвой. Сколько агентов СБУ сейчас внедрено сюда, сколько террористов еще действует по собственной инициативе - понятия не имею. Но опасаюсь, что тоже самое ответят и ответственные товарищи.

Кто-то же поджигает распределительные щиты по всей железной дороге в России. Агентуры полно, об украинской терроризме я писал, начиная с 2014 года - соответствующие товарища только вертели пальцем у виска... Ну вот теперь пускай в это место и застрелятся от стыда и бессилия. Хотя это вряд ли, откуда там стыд?

Отдельно об Украине. Это они зря. Ущерба немного, зато теперь с мотивацией у российской армии все в порядке будет. Генералу Буданову от Главного политуправления большая благодарность.

А.Б.