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Московский листок

По Москве нанесли удар украинские БПЛА

Опубликовано 30.05.2023 в разделе комментариев 4

украина война киев
По Москве нанесли удар украинские БПЛА

В Москве несколько жилых зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр не уточнил, сколько конкретно зданий оказались повреждены - да он и не знал на тот момент точно, я думаю.

Ему простительно, он гражданский мэр. Тем более буквально вчера со ссылкой на военных сообщалось, что наша ПВО уничтожила практически все украиинские БПЛА. Ага. Как раньше - все украинские самолеты...

Беспилотники попали в три жилых дома в Москве. Еще более 10 — сбиты в Подмосковье, погибших нет.

На улице Профсоюзной дрон разбил окно, еще один — упал на Ленинском проспекте. Несколько беспилотников сбили над Новой Ригой и Истрой. Жители Красногорска и Одинцова сообщают о звуках взрывов.

Если кто-то не понимает - эти БПЛА не с Украины прилетели, это украинское подполье под Москвой. Сколько агентов СБУ сейчас внедрено сюда, сколько террористов еще действует по собственной инициативе - понятия не имею. Но опасаюсь, что тоже самое ответят и ответственные товарищи.

Кто-то же поджигает распределительные щиты по всей железной дороге в России. Агентуры полно, об украинской терроризме я писал, начиная с 2014 года - соответствующие товарища только вертели пальцем у виска... Ну вот теперь пускай в это место и застрелятся от стыда и бессилия. Хотя это вряд ли, откуда там стыд?

Отдельно об Украине. Это они зря. Ущерба немного, зато теперь с мотивацией у российской армии все в порядке будет. Генералу Буданову от Главного политуправления большая благодарность.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Балбес надо дождаться
Биби сорину написал 30.05.2023 09:16
Новых поставок из Африки. Вот и будет ответом быстрым. Бумерангами сволочей укропских закидаем. Смерть фашистским оккупантам. На каждом бумере напишем.
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Ожидаемая ответка за киев
Биби написал 30.05.2023 09:11
Так намедни укропский президент зеленский во всеуслышание заявил что за прилет по Киеву будет ответка. Ждите мол. Летело откуда. Возможно и из укропии. И каким образом если из Подмосковья были эти штуковины доставлены агентуре. Ну не в сумках же. Всяко разно какой либо житель заметил огромную птичку. Но агентура конечно есть и ее формируют за укропские деньги, и это у сожалению, работает.
Если медведчуки обосрались с формированием подполья в Украине, то за это наказывать надо, а не выменивать безнаказанно это дерьмо.
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(без названия)
Сорин И. Л. написал 30.05.2023 09:07
И в догонку, не медленно, быстро должны ответить. Нельзя медлить с ответом. Промедление смерти подобно.
Вы то как уважаемый, не пострадали? Семья? Друзья?
Что предлагаете делать не медленно, быстро быстро?
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(без названия)
Сорин И. Л. написал 30.05.2023 09:03
Это нечестно. По простым мирным москвичам. Ночью. Трусы украинские. Я на работу не пойду сегодня.
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