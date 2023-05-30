Вручены призы лучшим голосам

Итак, международный оперный конкурс "Ангажемент", придуманный замечательной креативной командой New Opera World и поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, завершён! Более 150 солистов попробовали свои силы в первом туре, 42 исполнителя попали во второй, и, наконец, 13 финалистов выступили позавчера в Московской Государственной Консерватории с гала-концертом, который стал для них третьим туром испытаний!!! Победители получили не только дипломы и денежные премии, но и приглашения в российские региональные театры - кто на фестиваль, кто на конкретную партию, а кто и на контракт. Кстати, высокое жюри, состоящее из художественных руководителей, главных дирижёров, кастинг-директоров и руководителей оперных трупп театров - Воронежского, Красноярского, Ростовского, Астраханского, Магаданского, Рязанского, Самарского, Татарского им. Мусы Джалиля - пригласили к себе не только победителей, но и некоторых не прошедших в финал вокалистов, которые понравились. Помимо российских конкурсантов, участвовали певцы из Беларуси, Монголии, Южной Кореи.

Не остались в стороне и мы с Саидом - учредили почётные дипломы "Обладатели зрительских симпатий СМИ" и вручили от Pravda.ru.

Итак, победители оперного конкурса "Ангажемент"-2023:

1. Первое место поделили монгольский тенор Дагвадорж Даваасурэн, исполнивший арию Калафа ("Nessun dorma...") из оперы Дж. Пуччини "Турандот" и меццо-сопрано, солистка московского "Геликона" Юлия Никанорова (пела сцену гадания Кармен из "Кармен" Ж. Бизе).

2. Второе место поделили меццо-сопрано из Воронежского театра Мария Бойко, певшая куплеты Зибеля из оперы Ш. Гуно "Фауст", и сопрано Юлия Бутырина, солистка того же театра и Мариинки (ария Тоски из "Тоски" Дж. Пуччини).

3. Третье место поделили бас Степан Волков, солист Самарского театра оперы и балета, исполнивший арию князя Игоря из "Князя Игоря" А. Бородина, баритон Севастьян Мартынюк из Красноярского театра оперы и балета (ария Елецкого из "Пиковой Дамы" П. Чайковского) и сопрано Диана Нур из Уфы (ария Джильды из "Риголетто" Д. Верди).

Дипломы обладателей зрительских симпатий СМИ были вручены нами москвичке Ольге Добрыдиной, певшей на 9-м месяце беременности ("которая дуэтом пела", по меткому определению жюри) - она исполнила арию Лизы из "Пиковой дамы" - и глубокому, низкому меццо-сопрано/контральто Екатерине Федотовой из Саратовского театра оперы и балеты (пела арию Полины из той же оперы). Обе дипломантки приглашены нами в эфир передач Pravda.ru.

И да, предваряя вопросы - петь в Магадан поедет яркий и артистичный баритон Кирилл Комаров:))) (пел каватину Фигаро из "Севильского цирюльника" Дж. Россини)

Какой великолепный получился конкурс! Придумали его всё те же неутомимые Анна Селиванова и Екатерина Карпова, со своей крепкой командой воплотили, и теперь конкурс "Ангажемент", уверена, станет ежегодным событием мирового оперного мира.

А нам было крайне интересно наблюдать дискуссии жюри, сравнивать совпадение или несовпадение оценок и предпочтений - права голоса мы не имели, но голосили при этом преизрядно:)). Могу сказать, что согласна с абсолютным большинством призов, но в составе самих финалистов произвела бы пару замен;). Впрочем, судить должны профессионалы. Будем с нетерпением ждать "Ангажемента" в следующем году!