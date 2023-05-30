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Московский листок

Киев утвердил сроки начала контрнаступления

Опубликовано 30.05.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Киев утвердил сроки начала контрнаступления

Киев утвердил сроки начала активизации Вооруженных сил Украины, заявил Зеленский в своем видеообращении.

"Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты", — сказал верховный главнокомандующий.

Кроме того, он добавил, что на заседании Ставки были затронуты вопросы обеспечения военнослужащих боеприпасами.

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться, настолько, что возникают обоснованные сомнения в том, состоится ли оно...

Явно украинская сторона не хочет в это ввязываться, понимая риски и неопределенность результата, но на Киев столь же явно давят - мы вас кормим и вооружаем, имейте смелость умереть достойно и вовремя. Киев не хочет умирать и отвлекает общественное мнение PR-акциями вроде сегодняшней бомбардировки Москвы.

Но лезть на рожон все равно придется, иначе накажут.

И сейчас перед Киевом выбор, крайне неприятный.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Старьем пока вооружает запад
Биби написал 30.05.2023 10:59
А новье себе обновляет. Ну пару няшек как химерсы и Стормы кинули для разживы. А ф16 токо обещает год. И атакамсы 300 не обещает. Идите и отвоюйте. И заседают чо то, как и впрочем везде эти башмаки заседальские. Реша
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