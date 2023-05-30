Киев утвердил сроки начала контрнаступления

Киев утвердил сроки начала активизации Вооруженных сил Украины, заявил Зеленский в своем видеообращении.

"Мы утвердили сроки движения наших войск, решения приняты", — сказал верховный главнокомандующий.

Кроме того, он добавил, что на заседании Ставки были затронуты вопросы обеспечения военнослужащих боеприпасами.

Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться, настолько, что возникают обоснованные сомнения в том, состоится ли оно...

Явно украинская сторона не хочет в это ввязываться, понимая риски и неопределенность результата, но на Киев столь же явно давят - мы вас кормим и вооружаем, имейте смелость умереть достойно и вовремя. Киев не хочет умирать и отвлекает общественное мнение PR-акциями вроде сегодняшней бомбардировки Москвы.

Но лезть на рожон все равно придется, иначе накажут.

И сейчас перед Киевом выбор, крайне неприятный.

А.Б.