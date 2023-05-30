Три секретных агента утонули в луже

Яхта перевернулась и затонула в воскресенье вечером на Лаго-Маджоре у берегов селения Лизанца, на борту 16-метрового прогулочного судна находились 25 человек. Большинство пассажиров смогли самостоятельно доплыть до берега, нескольких человек подняли спасатели.

Одной из жертв крушения моторной яхты на итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая стала 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была женой итальянского шкипера.

Тремя другими жертвами крушения стали 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Вы верите в случайности? В сравнительно небольшом озере утонули 4 человека из 25, и трое - агенты спецслужб?

Или все дело в русской жене итальянского шкипера?

А.Б.