Здравствуйте, с добрым утром неуместно.

В Москве несколько жилых зданий оказались повреждены в результате атаки беспилотников. Атаку дронов на столицу подтвердил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Мэр не уточнил, сколько конкретно зданий оказались повреждены - да он и не знал на тот момент точно, я думаю.

Ему простительно, он гражданский мэр. Тем более буквально вчера со ссылкой на военных сообщалось, что наша ПВО уничтожила практически все украинские БПЛА. Ага. Как раньше - все украинские самолеты...

Беспилотники попали в три жилых дома в Москве. Еще более 10 — сбиты в Подмосковье, погибших нет.

На улице Профсоюзной дрон разбил окно, еще один — упал на Ленинском проспекте. Несколько беспилотников сбили над Новой Ригой и Истрой. Жители Красногорска и Одинцова сообщают о звуках взрывов.

Если кто-то не понимает - эти БПЛА не с Украины прилетели, это украинское подполье под Москвой, беспилотники были оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

Сколько агентов СБУ сейчас внедрено сюда, сколько террористов еще действует по собственной инициативе - понятия не имею. Но опасаюсь, что тоже самое ответят и ответственные товарищи.

Кто-то же поджигает распределительные щиты по всей железной дороге в России. Агентуры полно, об украинской терроризме я писал, начиная с 2014 года - соответствующие товарища только вертели пальцем у виска... Ну вот теперь пускай в это место и застрелятся от стыда и бессилия. Хотя это вряд ли, откуда там стыд?

Отдельно об Украине. Это они зря. Ущерба немного, зато теперь с мотивацией у российской армии все в порядке будет. Генералу Буданову от Главного политуправления большая благодарность.

Кстати, Киев не станет нападать на территорию России, заявил накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников. Глава оборонного ведомства также опроверг причастность Киева к обстрелам в Белгородской области...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Пока к нам ничего не прилетело, можно помочь каналу...

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Стало известно об отключении спутниковой навигации в Москве, теперь украинские террористы не найдут, где Кремль

- В Брянской области на территорию комбината Росрезерва были сброшены 2 авиационные бомбы, прилетели 2 спортивных самолета, которые отбомбились на территорию комбината «Слава». После сброса бомб один из самолетов зацепился за линии электропередачи, ему пришлось сесть в Клинцовском районе. Пилот был задержан, по его словам, он получил за задание 50 тыс. гривен.

- На подлете к Москве утром были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Московской области

- Эрдоган и Зеленский обсудили по телефону российско-украинский конфликт

- Китайский корабль «Шэньчжоу-16» с тремя тайконавтами на борту успешно вышел на заданную орбиту. Число землян на орбите одновременно достигло 17 — это новый рекорд

1. Ночью втихаря в Риге убрали памятник Пушкину

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Киев утвердил сроки начала контрнаступления

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Три секретных агента утонули в луже

https://forum-msk.org/material/news/1...