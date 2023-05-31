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Московский листок

Лишены жилья. Лишены имущества. Чужие подписи -; в подарок

Опубликовано 31.05.2023 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
Лишены жилья. Лишены имущества. Чужие подписи -; в подарок

30 сентября 2022 года семью пенсионеров-инвалидов Калабиных-Малиевских выкинули на улицу из собственной квартиры. Выбросили благодаря удивительным обстоятельствам, в которых вместе выступили:

— Банк КБ «Центр-Инвест» (втихомолку поднявший процентную ставку выплат и продавший оплаченную по ипотеке квартиру Калабиных-Малиевских семье Самохиных);

— сама семья Самохиных (принявшая активное участие в выселении пенсионеров на улицу);

— полиция (позволяющая, к примеру, Самохину взламывать дверь квартиры Калабиных-Малиевских ломом);

— ростовские судьи (не пожелавшие увидеть ничего существенного в полной выплате ипотеки банку);

— приставы (выселяющие семью, имея на руках документацию о приостановке исполнительных действий);

— чиновники высоких ведомств города, области, страны (разводящие в беспомощности руками).

 

После выселения семья проживает в своей старой машине напротив своей украденной квартиры по улице Красных Зорь 138/16. Уже 7 месяцев.

 

24 апреля 2023-го Татьяна и Игорь Калабины-Малиевские приехали в Москву в поисках справедливости, но, видимо, результаты этого поиска не особенно встревожили ростовских исполнителей, и три дня подряд (17, 18, 19 мая), невзирая на обещания столичной прокуратуры остановить приставов, вещи семьи вывозились на машинах. Видимо, прокуратура РФ ростовским не указ, вещи были благополучно вывезены в неизвестном направлении (как и обещал покупатель Самохин и пристав Завьялова).

 

В разгар этого карательно-исполнительного мероприятия, 18 мая, Татьяну Калабину из Генеральной прокуратуры увезли на скорой в московскую больницу. Стоит учесть, что Калабина уже пережила и инфаркт и инсульт за многомесячный период попыток выбросить её семью на улицу, и вот теперь, лишаясь последнего имущества, Татьяна снова оказалась на больничной койке с диагнозом микроинсульт.

 

Каково же было удивление Калабиной, когда 23 мая ее (Калабиной) адвокат получил копии документов по вывозу ее (Калабиной) вещей, . Исходя из документов вещи были вывезены в 3 адреса в Ростовской области, к которым она не имеет отношения.

 

Еще более интересна подпись под документами. В графе (подпись должник или представитель) где по закону должна стоять подпись Калабиной в одном документе стояла подпись Федоренко И.И., (представитель «о.о. Монолит»). Калабина понятия не имеет ни что такое «о.о. Монолит», ни кто такой Федоренко И.И. Ее представителями он соответственно быть не могут. В другом документе за Калабину расписался сам Самохин С.Е. (это что, человек, выселяющий Калабину из жилья стал ее представителем?). В третьем документе вместо Калабиной расписалась, какая то Самохина К.В.(реальное ФИО жены Самохина – Самохина Анна Валентиновна).

 

 

В четверг 25 мая Татьяна Калабина покинула столичную больницу. Сразу направилась в пикет к Следственному Комитету РФ. Был развернут плакат с требованием возбудить уголовное дело по поводу кражи квартиры.

 

СК не выразил никакого интереса к заявленному ею жилищному преступлению. Но выразил озабоченность, когда скрываясь от дождя, пенсионерка (после недавней больничной выписки) попыталась укрыться в холле. Ей сразу пригрозили вызовом полиции. Умеют же оперативно реагировать, когда на то есть необходимость.



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