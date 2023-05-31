Путин в эфире ВГТРК сделал несколько заявлений об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье утром 30 мая.
Он заявил, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на зеркальный ответ. Украинские граждане должны это понимать, заявил Путин.
"Посмотрим, что с этим делать", - заявил Путин.
Также Путин заявил, что Украина обещала быть нейтральной страной, но затем заявила о намерении вступить в НАТО, и в НАТО - тоже обманули Россию, потому что обещали не расширяться на восток.
"Нас обманули", - сказал Путин.
Нет, ну прямо как Гребенщиков в одной из последних песен: "Нас с тобою нае..." Не знаю, присвоили Гребню иноагента или нет, но спел точно. В смысле с самое семечко. Квинтэссенция всей российской внешней политики.
Вот же что удар БПЛА животворящий по Рублевке делает!
По Краснодару ударили еще 26 числа - ноль внимания, Афипский НПЗ горит еще, ничего... В Шебекино вообще жить нельзя уже, но это ничего.
А тут, думаю, Сечин с Миллером сразу прибежали - Вова, делай что-нибудь! У нас там одних мебелей на два бюджета Белгородской области!
Соловьев - тот сразу отразил политику партии: "На Рублевке русские люди!" Видимо, остались, остальные уже давно в иноагентах по Лондону шляются.
Но в том же и дело, что русские. По ним и целились. Оставили б хоть пару евреев на развод, может, в Израиле бы кто выступил или на Брайтон-бич...
А так в ООН Дюжаррик сказал, что атаки на Москву его не впечатляют... Вот и смотри, Владимир Владимирович, что с этим делать? Может, но Нью-Йорку шарахнем? А то по Киеву как-то тоже не впечатляет. Хотя по Конче Заспе пока ничего не прилетало...
А.Б.
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vchkogpu написал 31.05.2023 11:23
Новости из новой реальности.
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о том, как наемник из ЧВК «Вагнер» обокрал командира в Москве, а тот написал на него заявление в полицию.
На днях в полицию обратился ранее судимый 31-летний Антон Толстых. Он открылся сотрудникам, что служит по контракту в ЧВК «Вагнер» командиром взвода, и очень попросил найти пропавшего товарища. Им оказался другой наемник — ранее судимый 40-летний артиллерист Владимир Щербаков. Они оба приехали из зоны СВО в отпуск и поселились в столичной гостинице, где сутки пили непросыхая. На следующий день командир проснулся, но вчерашнего собутыльника в номере след простыл, а вместе с ним пропал его смартфон и 350 тысяч рублей жалования, которые по тюремной привычке были спрятаны в тайнике под шкафом.
vchkogpu написал 31.05.2023 11:21
Больше всего беспилотников, атаковавших московский регион во вторник, упало в районе Рублевки и Новой Риги. И то что БПЛА стремились в эти места, и то что там оказалось размещено больше всего средств ПВО, удивляться не приходится. Именно на Рублевке и Новой Риге можно застать все командование Минобороны. Причем гораздо чаще, чем в разворованном Национальном центре управления обороной государства (НЦУОГ).
==49== написал 31.05.2023 10:47
Лупят исключительно по гражданским убивая безоружных женщин, детей, стариков.
Украинская ПВО превзошла все ожидания. Теперь амеры изучают практику уничтожения *Кинжалов*.
Все *Кинжалы* уничтожены. Россияне как всегда в заднице и корчат понты на своих россиян олигофренов.
Мы все понимаем товарищ Путин. Мы всех вас убьем. А вас товарищ Путин повесим за я.й.ц.а на Спасской башне.
Дмитрий г.Запорожье 2... написал 31.05.2023 10:46
раб Божий Сорин И. Л. написал 31.05.2023 10:44
Никаких терори тов и нацистов в Украине нет, речь идет о приобретении новых рабов, ну и мы тоже за, мы хотим рассказать миру, как хорошо лизать у хозяина.
И упорство в желании лизать у хозяина, дошло до той степени, когда нас начинают убивать, как мух, которые жжужат. Но мы опять за, лизать у хозяина высшая награда и после хоть поклеп.
СПЧ написал 31.05.2023 10:40
Также Фадеев предложил принять какие-то меры для того, чтобы россияне массового не переезжали в Москву.
Рождаемость в России стабильно падает с 2015(sic!) года.
Русич написал 31.05.2023 10:23