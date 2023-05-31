Путин в эфире ВГТРК сделал несколько заявлений об атаке беспилотников в Москве и Подмосковье утром 30 мая.

Он заявил, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России, спровоцировать на зеркальный ответ. Украинские граждане должны это понимать, заявил Путин.

"Посмотрим, что с этим делать", - заявил Путин.

Также Путин заявил, что Украина обещала быть нейтральной страной, но затем заявила о намерении вступить в НАТО, и в НАТО - тоже обманули Россию, потому что обещали не расширяться на восток.

"Нас обманули", - сказал Путин.

Нет, ну прямо как Гребенщиков в одной из последних песен: "Нас с тобою нае..." Не знаю, присвоили Гребню иноагента или нет, но спел точно. В смысле с самое семечко. Квинтэссенция всей российской внешней политики.

Вот же что удар БПЛА животворящий по Рублевке делает!

По Краснодару ударили еще 26 числа - ноль внимания, Афипский НПЗ горит еще, ничего... В Шебекино вообще жить нельзя уже, но это ничего.

А тут, думаю, Сечин с Миллером сразу прибежали - Вова, делай что-нибудь! У нас там одних мебелей на два бюджета Белгородской области!

Соловьев - тот сразу отразил политику партии: "На Рублевке русские люди!" Видимо, остались, остальные уже давно в иноагентах по Лондону шляются.

Но в том же и дело, что русские. По ним и целились. Оставили б хоть пару евреев на развод, может, в Израиле бы кто выступил или на Брайтон-бич...

А так в ООН Дюжаррик сказал, что атаки на Москву его не впечатляют... Вот и смотри, Владимир Владимирович, что с этим делать? Может, но Нью-Йорку шарахнем? А то по Киеву как-то тоже не впечатляет. Хотя по Конче Заспе пока ничего не прилетало...

А.Б.