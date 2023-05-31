МВД РФ ловит украинских генералов

Главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного в России объявили в розыск, соответствующая карточка появилась в базе российского МВД.

Три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Колесник также объявлены в розыск.

Кроме Колесника, разыскивается замначальника Генштаба ВСУ Александр Локота и заместитель командующего Сухопутными войсками Украины Андрей Грищенко.

Не понимаю, нет же ничего проще! Сообщаю адрес в Киеве - Воздухофлотский проезд, дом 6.

Теперь в соответствии с законом и должностной инструкцией, по указанному мной точному адресу, желательно в рабочее время высылаете наряд МВД и производите задержание.

Помните, как проводили арест Леонида Рпазвозжаева, там же, в Киеве? Вот точно так же, только не в офисе комиссара по правам человека, а в Минобороны...

Что, не складывается? Ну так а зачем тогда объявлять о розыске, народ смешить?

Лучше бы арестовали тех, кто дроны над Москвой запускал. То было б дело...

А.Б.