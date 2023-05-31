Попы заместо режиссеров

Российское Министерство культуры исключило некоторых известных режиссеров из составов экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино.

По информации, из состава экспертов были исключены режиссеры Алексей Учитель, Алексей Федорченко, Владимир Хотиненко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие. Численный состав советов резко сократился.

Однако, на их место встали сотрудники самого Минкульта, а также представители церкви. Среди них — настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.

А как быть неверующим или представителям непредставленных конфессий? Не смотреть больше российского кино?

И как быть с конституционным отделением церкви от государства? Министр культуры назначает в орган министерства отделенных от государства иереев, причем именно как деятелей церкви.

А.Б.