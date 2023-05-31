А кому секса в кредит?

К нам приехал Исайяс Афеверки, радость-то какая!

Путин встретится в Кремле с Исайясом Афеверки, президентом государства Эритрея, впервые прибывшим в Москву с официальным визитом.

2 марта прошлого года на Генассамблее ООН вместе с Россией против резолюции с осуждением "агрессии против Украины" проголосовали всего четыре страны — и если о трех из них (Белоруссии, Сирии и КНДР) у нас имеют хоть какое-то представление практически все, то с четвертой, Эритреей: одна из самых закрытых и бедных стран мира, занимающая последние места во всевозможных рейтингах (от свободы слова до уровня доходов).

Как утверждают, в стране есть не уступающие египетским пляжи и коралловые рифы — надо только создать туристическую инфраструктуру, совсем пустяк.

И вполне может быть, что со временем Эритрея станет для русских туристов вторым Египтом.

Кстати, только что Лавров прибыл в другую африканскую страну, Эсватини, которая может стать для российских туристов второй Паттайей - там девушки открыто ходят с голыми сиськами и 26% населения заражены ВИЧ.

Страна бедная, поэтому с 2001 года работники секс-бизнеса начали предлагать клиентам сексуальные услуги в кредит.

Как говорится, кому и кобыла невеста...

А.Б.