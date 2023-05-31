А кому секса в кредит?

К нам приехал Исайяс Афеверки, радость-то какая!
Путин встретится в Кремле с Исайясом Афеверки, президентом государства Эритрея, впервые прибывшим в Москву с официальным визитом.
2 марта прошлого года на Генассамблее ООН вместе с Россией против резолюции с осуждением "агрессии против Украины" проголосовали всего четыре страны — и если о трех из них (Белоруссии, Сирии и КНДР) у нас имеют хоть какое-то представление практически все, то с четвертой, Эритреей: одна из самых закрытых и бедных стран мира, занимающая последние места во всевозможных рейтингах (от свободы слова до уровня доходов).
Как утверждают, в стране есть не уступающие египетским пляжи и коралловые рифы — надо только создать туристическую инфраструктуру, совсем пустяк.
И вполне может быть, что со временем Эритрея станет для русских туристов вторым Египтом.
Кстати, только что Лавров прибыл в другую африканскую страну, Эсватини, которая может стать для российских туристов второй Паттайей - там девушки открыто ходят с голыми сиськами и 26% населения заражены ВИЧ.
Страна бедная, поэтому с 2001 года работники секс-бизнеса начали предлагать клиентам сексуальные услуги в кредит.
Как говорится, кому и кобыла невеста...
А.Б.
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==49== написал 31.05.2023 11:02
Снова африканские людоеды лучшие друзья.
Скоро конец.