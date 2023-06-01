Трудовое напряжение рождает профсоюз

Компания Вайлдберриз неоднократно попадала в информационный прицел трудового права. Штрафы, отказы платить компенсации за профессиональные травмы, теневое для трудовых гарантий оформление. И даже Роструд не видел здесь трудовых отношений, только гражданско-правовые. А с такими Вайлдберриз сам разбирается.

Пусть повреждения товары может произойти до поступления на ПВЗ (пункт выдачи заказов), но штрафы все равно должен будет платить работник. Товар дорогой, и штраф съедает всю зарплату – проблема работника.

В компании не стремятся заключать трудовые договора. Это также накладно для развития прибыли. Трудовой договор меняют на ИП, ГПХ. В этом случае сотрудникам не идёт трудовой стаж, не будет больничных, отпускных начислений, любого работника могут уволить по субъективному решению компании.

Вот и 29 мая 2023 года произошло далеко не стандартное событие — работники СК Коледино (под Подольском) встретились со своим руководством.

Этой встрече предшествовало письмо-обращение от молодого профсоюза работников и специалистов ООО Вайлдберриз. Профсоюз обратился с предложением подготовить встречу для обсуждения давно существующих проблем в компании, создать рабочую комиссию для их решения. Предложение было принято, встреча состоялась.

С одной стороны на встрече был молодой профсоюз при поддержке Генерального инспектора труда Союза профсоюзов России Сергея Владимировича Храмова, с другой — представители Вайлдберриз (начальник СБ, руководитель складских комплексов, разработчик приложения «WB-Job», руководитель головного офиса). Стороны пришли к согласию об актуальности создания конфликтной комиссии. Комиссия должна быть создана в ближайшее время. Вопрос по заключению с работниками трудовых договоров оказался более сложным для Вайлдберриз, профсоюз должен выработать проект трудового договора, после этого к вопросу оформления трудоустройства вернутся ещё раз.

Из интервью Александра Александровича Швец (председателя первичной профсоюзной организации работников и специалистов ООО Вайлдберриз):

«Перед нашей организацией стоят проблемы по улучшению рабочих условий, снятия штрафов и возможности заключения трудовых договоров с компанией.

...Мы договорились на состоявшейся встрече о том, что создадим рабочую комиссию, комиссия, скорее всего, будет конфликтная, на которой мы будем разбираться в существующей проблеме склада, проблема штрафов, проблемах трудоустройства, в общем, всё то, что происходит по нашему мнению, не совсем так, как должно происходить».

Здесь стоит отметить, что в настоящее время профсоюз и Вайлдберриз находятся в судебном противостоянии, подано три иска от работников. По вопросу невыплаты оклада, признания договора ГПХ — трудовым, по штрафам. По возврату штрафов суд выигран. По другим судебным искам судебные разбирательства продолжаются. Суды проходят также при поддержке Сергея Владимировича Храмова, Генерального инспектора труда СПР.

Будем надеяться, что создание конфликтной комиссии, воля профсоюза и новое внимание маркетплейса к трудовому праву, смогут стать хорошим стартом для общего оздоровления всей вайлдберризовской сети, приведут к росту рабочего движения за свои права, к защищённому трудовому будущему страны.