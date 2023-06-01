30 мая Iltalehti - «Вечерняя газета», ежедневная финская газета, третья по тиражу газета в Финляндии удалила со своего сайта в общей сложности 33 статьи о войне на Украине. Статьи включают новости, анализ и статьи, написанные в формате дневника.

Расследование "Илталехти" выявило проблемы с работой украинского фрилансера Анатолия Шара. Некоторые фотографии были сделаны в другое время и в других местах, чем заявлено в статьях. Из-за этого правдивость информации вызвала сомнения.

Главный редактор "Илталехти" принёс извинения читателям за то, что они "слишком поздно обнаружили мошенничество".

Шара представлен на сайте Евромайдан Пресс такими материалами как "у меня было ведро жидкого навоза на случай, если русские хотели бы меня изнасиловать", а также "он был поклонником Путина, а потом русские разбомбили его дом", а также, естественно, материалами по Буче.

Издание опубликовало тогда утверждение данного автора, что "русские - не люди", но за это не извинялись, это - само собой... Не люди.

Судя по всему, мнение о войне на Украине в Европе и формируют такие "украинские очевидцы", получающие еще одну зарплату в СБУ и "за звездочки"... Это официальная позиция Киева, они давно ведут "диванную войну", давно оплачивают усилия своих "диванных бойцов" невидимого фронта. Я даже упрекать их не готов - люди на службе.

Просто служба такая...

А.Б.