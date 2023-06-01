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Московский листок

Ведро навоза для русских нелюдей

Опубликовано 01.06.2023 в разделе комментариев 3

сми тв газеты
Ведро навоза для русских нелюдей

30 мая Iltalehti - «Вечерняя газета», ежедневная финская газета, третья по тиражу газета в Финляндии удалила со своего сайта в общей сложности 33 статьи о войне на Украине. Статьи включают новости, анализ и статьи, написанные в формате дневника.

Расследование "Илталехти" выявило проблемы с работой украинского фрилансера Анатолия Шара. Некоторые фотографии были сделаны в другое время и в других местах, чем заявлено в статьях. Из-за этого правдивость информации вызвала сомнения.

Главный редактор "Илталехти" принёс извинения читателям за то, что они "слишком поздно обнаружили мошенничество".

Шара представлен на сайте Евромайдан Пресс такими материалами как "у меня было ведро жидкого навоза на случай, если русские хотели бы меня изнасиловать", а также "он был поклонником Путина, а потом русские разбомбили его дом", а также, естественно, материалами по Буче.

Издание опубликовало тогда утверждение данного автора, что "русские - не люди", но за это не извинялись, это - само собой... Не люди.

Судя по всему, мнение о войне на Украине в Европе и формируют такие "украинские очевидцы", получающие еще одну зарплату в СБУ и "за звездочки"... Это официальная позиция Киева, они давно ведут "диванную войну", давно оплачивают усилия своих "диванных бойцов" невидимого фронта. Я даже упрекать их не готов - люди на службе.

Просто служба такая...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Анатолий Шарий
Понятно написал 01.06.2023 09:40
Речь про Анатолия Шария. Он давно на Пригожина работает.
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Что скажете?
раб Божий, Сорин И.Л. написал 01.06.2023 09:09
Забавы президента и его упражнения в геополитике стали стоить абсолютно неподъемных для страны денег. Поэтому выбор невелик - либо воровать меньше, либо переходить к грабежу "серой экономики". Попытки обложить налогами все, до чего можно дотянуться - это как раз он и есть.
Такое мероприятие крайне непростое. По двум основным причинам.
Первая - сложившаяся система сама по себе очень устойчива. Для того, чтобы ее изменить, ее нужно вначале разрушить. Что с ресурсной точки зрения крайне затратный процесс. Гомеостаз - штука самовосстанавливающаяся, и это нужно учитывать. Откуда взять ресурс на демонтаж сложившейся системы, откуда взять ресурс на строительство новой - неизвестно. Хотя почему неизвестно, неоткуда брать-то.
По сути, режим помимо боевых действий на фронте должен развернуть настоящую войну с собственным народом в его попытке самосохранения и самовыживания. Две войны или точнее, война на два фронта - ну, это дело безнадежное. Германия в Первую и Вторую мировую соврать не даст. А народ - он противник для режима куда как серьезнее, чем НАТО. Ну, создадут на базе ФНС еще одну силовую структуру, ну, начнет она кошмарить население - противоречие никуда не снимается. Чтобы построить что-нибудь нужное, нужно сломать что-нибудь ненужное, а у них на это ресурса нет.
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Просто служба такая лизать
раб Божий, Сорин И.Л. написал 01.06.2023 09:07
Володька Х У Й Л О приватизировал государство, но мы не против, потому что любим лизать у хозяина.
Никаких терори тов и нацистов в Украине нет, речь идет о приобретении новых рабов, ну и мы тоже за, мы хотим рассказать миру, как хорошо лизать у хозяина.
И упорство в желании лизать у хозяина, дошло до той степени, когда нас начинают убивать, как мух, которые жжужат. Но мы опять за, лизать у хозяина высшая награда и после хоть поклеп.
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