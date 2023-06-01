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Московский листок

Ветераны трудовых отношений получат льготы

Опубликовано 01.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Ветераны трудовых отношений получат льготы

Россияне, имеющие льготы, смогут платить за жилищно-коммунальные услуги до 50 процентов меньше по сравнению с остальными гражданами.

В Минстрое рассказали, что денежные средства теперь будут направляться на счет поставщика услуг ЖКХ, а не потребителю как сейчас. Субсидии гражданам будут выдаваться как «скидка», в виде электронного сертификата — жилец оплатит по счету меньше, а недостающую часть компенсирует государство.

Уточняется, что сервис появится не ранее 2024 года.

По отношению к льготным категориям это уже выглядит издевательски - я вот не могу гарантировать, что после 2024 года смогу воспользоваться этой льготой, могу не дожить просто. И каждый, кого это касается, может сказать о себе тоже самое.

Второе - что такое, допустим, "ветеран труда"? Это не просто человек, который долго трудился, а человек, трудовые отношения которого были оформлены определенным образом. По сути, это не ветеран труда, а ветеран трудовых отношений.

Допустим, вот то, чем я сейчас занимаюсь - это не труд в понимании правительства и думы. И миллионы самозанятых, фрилансеров, дистанционно занятых (7,4 миллиона человек самозанятых, а также 3,9 миллиона индивидуальных предпринимателей) - это не трудящиеся, а... не знаю, кто, отдыхающие, наверно.

А.Б.



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