Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Словакии выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине.
По ее словам, это «лишь заморозит конфликт», а линия соприкосновения будет источником дестабилизации для региона.
«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру.
Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения.
Никто не будет инвестировать или восстанавливать (Украину), и конфликт может разгореться в любой момент. Нет.
На самом деле в мире множество замороженных конфликтов, которые обеспечивают мир десятки лет - самый известный между северной и южной Кореями, между северным и южным Кипром, между КНР и Тайванем.
Если бы позиция, подобная позиции Фон дер Ляйен, восторжествовала в 1953-м году, мы уже имели бы ядерную войну...
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