Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Словакии выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине.

По ее словам, это «лишь заморозит конфликт», а линия соприкосновения будет источником дестабилизации для региона.

«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру.

Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения.

Никто не будет инвестировать или восстанавливать (Украину), и конфликт может разгореться в любой момент. Нет.

На самом деле в мире множество замороженных конфликтов, которые обеспечивают мир десятки лет - самый известный между северной и южной Кореями, между северным и южным Кипром, между КНР и Тайванем.

Если бы позиция, подобная позиции Фон дер Ляйен, восторжествовала в 1953-м году, мы уже имели бы ядерную войну...