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Московский листок

Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений

Опубликовано 01.06.2023 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений

Как говорится в статье Newsweek, ВСУ и «Исламское государство»* используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, а затем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей.

Как утверждает автор, именно такой метод использовали боевики ИГ*. Они продвигали изощренные и жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании.

Автор замечает, что уже практически невозможно отличить кадры реальных боевых действий на Украине от скринов видеоигр.

А почему, собственно, одно террористическое государство не может брать себе тактику другого?

То, что весь запад снабжает это террорисмтическое государство оружием и деньгами, вовсе не дает ему индульгенцию от терроризма.

Сейчас на Западе дружно считают Афганистан террористическим государством, а в годы советского вторжения помогали им деньгвами и оружием, а против СССР вводили санкции. И ведь не скажешь, что безосноввательно - были причины давить на СССР. И сейчас путинская РФ не без греха, но это никак не меняет сути режима в Киеве. Он террористический.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
терроризм
НеШарий написал 01.06.2023 10:11
В ночь на 1 июня Россия в очередной раз обстреляла Киев, сообщает Генштаб ВСУ. В результате ударов, по данным городской военной администрации, погибли три человека, в том числе ребенок 2012 года рождения, 14 человек ранены.
Люди погибли в Деснянском районе, где обломками было повреждено здание детской поликлиники и жилой дом. Обломки также упали на две школы и участковый пункт полиции.
Генштаб ВСУ сообщил, что в атаке на Киев были использованы 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса &#171;Искандер&#187;, запущенные из Брянской области.
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(без названия)
НеШарий написал 01.06.2023 09:55
More extreme footage has emerged from Russia, including execution videos.
https://www.newsweek.com/what-ukraine-russia-war-learned-isis-surveillance-drones-strikes-videos-1803199
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друзья-террористы
НеШарий написал 01.06.2023 09:52
Афганистан никто террористом не считает.
Террористическим считают движение Талибан, временно захватившее там власть.
А вот путинское государство считает Талибан "адекватные мужики".
Еще у РФ в друзьях террористическая Хизбалла, террористическая хунта Мьянмы и т.д.
Ничего удивительного - с кем поведешься, от того и наберешься.
Уничтожение Мариуполя - вполне себе террористический акт.
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друзья-террористы
НеШарий написал 01.06.2023 09:49
Афганистан никто террористом не считает.
Террористическим считают движение Талибан, временно захватившее там власть.
А вот путинское государство считает Талибан "адекватные мужики".
Еще у РФ в друзьях террористическая Хизбалла, террористическая хунта Мьянмы и т.д.
Ничего удивительного - с кем поведешься, от того и наберешься.
Уничтожение Мариуполя - вполне себе террористический акт.
Ответить
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