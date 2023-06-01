Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений

Как говорится в статье Newsweek, ВСУ и «Исламское государство»* используют коммерческие дроны и камеры GoPro, чтобы записывать происходящее на поле боя, а затем используют эти жестокие кадры для создания роликов для соцсетей.

Как утверждает автор, именно такой метод использовали боевики ИГ*. Они продвигали изощренные и жестокие видеоролики в рамках вербовочной кампании.

Автор замечает, что уже практически невозможно отличить кадры реальных боевых действий на Украине от скринов видеоигр.

А почему, собственно, одно террористическое государство не может брать себе тактику другого?

То, что весь запад снабжает это террорисмтическое государство оружием и деньгами, вовсе не дает ему индульгенцию от терроризма.

Сейчас на Западе дружно считают Афганистан террористическим государством, а в годы советского вторжения помогали им деньгвами и оружием, а против СССР вводили санкции. И ведь не скажешь, что безосноввательно - были причины давить на СССР. И сейчас путинская РФ не без греха, но это никак не меняет сути режима в Киеве. Он террористический.

А.Б.