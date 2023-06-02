Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции

Мирный план, который продвигает Киев, не намерен учитывать предложения России, в четверг заявил Зеленский.

"Я очень заинтересован, чтобы свои инициативы [другие] страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. <...> Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая", - сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.

При этом Зеленский заявил, что не намерен принимать российские мирные предложения.

"Мирная формула может быть только нашей", - добавил украинский лидер.

Но это не условия для переговоров, это условия капитуляции. Но русская армия вроде бы не разбита, вроде бы взяла Артемовск и начала наступление под Харьковом. А Киев, наоборот, сорвал все сроки контрнаступления, потому что оказался к нему не готов. А Зеленский уже делит украденные у России активы... Не у Путина ведь украли деньги, а у всего российского народа. И в Шебекино обстреливают не Администрацию президента или объекты Минобороны, а халупы простых граждан. И видимо, успех в Шебекино, так вдохновил Зеленского...

Это Ленин предлагал мир без аннексий и контрибуций - тогда Украина была уже оккупирована германскими войсками, а фронт фактически рухнул. И в Петербурге революция.

А в Москве пока революции нет, и фронт хоть медленно, но движется на запад... Зачем эта борзость? Обстрелы жилых кварталов, атака на Москву авиамодельного кружка... Украина не разгромлена, она каким-то чудом держится, но это все, что сегодня можно ждать от ВСУ. Может, хватит? Сотни тысяч погибших, миллионы убежавших куда глаза глядят, весь восток страны в развалинах - сколько еще народу должно погибнуть, чтобы они там успокоились?

Хотите обратно Крым, чтобы отомстить тем, кто 9 лет жил более-менее по-человечески? Так ведь все равно не получится. И за это "не получится" будут платить совершенно ни при чем рядом стоявшие люди.

Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...

А.Б.