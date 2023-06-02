Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции

Опубликовано 02.06.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции

Мирный план, который продвигает Киев, не намерен учитывать предложения России, в четверг заявил Зеленский.

"Я очень заинтересован, чтобы свои инициативы [другие] страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. <...> Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая", - сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.

При этом Зеленский заявил, что не намерен принимать российские мирные предложения.

"Мирная формула может быть только нашей", - добавил украинский лидер.

Но это не условия для переговоров, это условия капитуляции. Но русская армия вроде бы не разбита, вроде бы взяла Артемовск и начала наступление под Харьковом. А Киев, наоборот, сорвал все сроки контрнаступления, потому что оказался к нему не готов. А Зеленский уже делит украденные у России активы... Не у Путина ведь украли деньги, а у всего российского народа. И в Шебекино обстреливают не Администрацию президента или объекты Минобороны, а халупы простых граждан. И видимо, успех в Шебекино, так вдохновил Зеленского...

Это Ленин предлагал мир без аннексий и контрибуций - тогда Украина была уже оккупирована германскими войсками, а фронт фактически рухнул. И в Петербурге революция.

А в Москве пока революции нет, и фронт хоть медленно, но движется на запад... Зачем эта борзость? Обстрелы жилых кварталов, атака на Москву авиамодельного кружка... Украина не разгромлена, она каким-то чудом держится, но это все, что сегодня можно ждать от ВСУ. Может, хватит? Сотни тысяч погибших, миллионы убежавших куда глаза глядят, весь восток страны в развалинах - сколько еще народу должно погибнуть, чтобы они там успокоились?

Хотите обратно Крым, чтобы отомстить тем, кто 9 лет жил более-менее по-человечески? Так ведь все равно не получится. И за это "не получится" будут платить совершенно ни при чем рядом стоявшие люди.

Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А.Б.
Дмитрий г.Запорожье .2... написал 02.06.2023 10:20
Не капитуляции Баранов,а БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ кацапопомойки.И это не обсуждается.Это реализуется.Кацапье,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы (кацапопитеков)прошедших за какие то 30 лет путь от 21 века до века каменного.В истории человечества не было ни чего подобного.Дарвин дорого бы заплатил за то,что бы описать процесс деградации кацапья в своей работе"Деградация вида"Баранов.Ни кто заставлял вас,недосуществ кацапорылых низшей расы (кацапопитеков)9 лет назад начинать против нас захватническую войну?Я ведь тебе еще тогда Баранов говорил о том что, как утверждал Цицерон...мир должен быть результатом победы,а не результатом переговоров...,или как утверждали твои красножопые.....войны длятся до победы....Что ты тогда говорил напомнить?Ну так какие к нам в Украине претензии?Удалить мой комментарий ведь конечно безопаснее для сохранения собственной дупы,чем взять тебе-гнида москальская в руки оружие и вместе со своим свинорылым другом Кучеренко и п..адалью Гиркиным идти воевать.Вот именно за это вас тварей кацапорылых мир ненавидит и будет вырезать под корень,или выражаясь нормальным языком....закрывать проект кацапопомойка и окончательно решать кацапский вопрос.Ситуация есть и будет для всего человечества угрожающая до тех пор,пока мы вместе со всем человечеством не уничтожим вас,тварей кацапорылых низшей расы (кацапопитеков),или как принято говорить в ЕС...не закроем проект кацапопомойка и не решим окончательно кацапский вопрос.....И Баранов запомни,а лучше запишши,что это только начало.Пиши завещание,и своему свинорылому другу Кучеренко скажи,что бы завещание писал.Подожди немного Баранов,и скоро в Крыму не останется ни одной кацапорылой твари,а такие животные как "кацапопитек Крымский"и "кацапопитек Донбасский"исчезнут из перечня животного мира планеты Земля.И запоминай Баранов,а лучше записывай,что к осени в Крыму не будет ни одной живой кацапорылой твари.Что потом будет с кацапопомойкой населенной кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,даже объяснять не интересно,ибо это все уже было.И ты абсолютно прав в том,что весь мир помогает нашей стране добить кацапорылое зверье,ибо кацапщина населенная кацапопитеками,а это такая нация кацапорылых недосуществ низшей расы,признана точно такой же угрозой человечеству,как в свое время 3 Рейх.Вот с Вами и поступят точно так же кактупили с 3 Рейхом.На простецком языке это называется....хороший кацап,это исключительно дохлый кацап.....а на официальном языке это называется....закрытие проекта кацапопомойка и окончательное решение кацапского вопроса.....,и пощады вам в отличии от 1991 г,когда Ельцин убедил весь мир в том,что кацапье может стать человеками не будет.Уж слишком дорого обходятся человечеству плешивые,плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макак и страдающие по этому поводу бредом величия.Те кому повезет будут помещены в клетку зоопарка под названием "московия"в границах 13 в.но это те,кому повезет.Для остальных....окончательное решение.....
Вот чего мы в Украине понять не можем,так это того,что по какому то недоразумению мы считали кацапье людьми практически 300 лет.Это какие то непостижимые тайны мироздания.Может обьяснишь мне Баранов,а заодно и всей Украине,как мы могли так заблуждаться 300 лет?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Здравствуйте, с добрым утром неуместно
Здравствуйте, с добрым утром неуместно
30.05.2023
О подделке протоколов общих собраний в Москве
О подделке протоколов общих собраний в Москве
28.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия (0)
Сифилис вырос в два раза (0)
Россия экспортировала рекордные объемы зерна (0)
Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции (1)
Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений (17)
Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине (2)
Ветераны трудовых отношений получат льготы (2)
Ведро навоза для русских нелюдей (24)
Трудовое напряжение рождает профсоюз (0)
А кому секса в кредит? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss