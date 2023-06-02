Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россия экспортировала рекордные объемы зерна

Опубликовано 02.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Россия экспортировала рекордные объемы зерна

По данным «Русагротранса», экспорт российского зерна достигнет 59,3 миллиона тонн, из них 48,2 миллиона тонн — пшеница. Аналитики прогнозируют, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13 процентов.

У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) похожие прогнозы по объему экспорта зерновых, однако там полагают, что вывоз пшеницы составит 47,5 миллиона тонн.

В «Совэконе» считают, что в целом из России в другие страны будет отправлено 55,5 миллиона тонн зерна, из которых 44,5 миллиона тонн — пшеница.

У кого-то возникнут вопросы - как это СССР имортировал зерно, а свободная рыночная Россия наращивает экспорт.

Но тут есть коварство статистики. СССР ввозил фуражное зерно, чтобы кормить колоссальное мясо-молочное стадо. Россия мясо в основном ввозит в готовом виденого зерна особо не требуется. А пищевое зерно можно и вывозить - СССР оставил богатое наследство - заводы сельхозтехники, колоссальные элеваторы, распаханную еще комсомольцами целину... Впрочем, целина в основном досталась Казахстану, который до нее вообще зерна не производил, а теперь стал одним из крупных мировых экспортеров.

Но рекордным урожаям может помешать дефицит сельзозтехники.

По оценке Минсельхоза, в прошлом году аграрии закупили меньше тракторов (11 340 штук против 14 730 годом ранее), зерноуборочных комбайнов (4710 против 6590) и кормоуборочных комбайнов (550 против 620 единиц).

Снижение закупок сельхозмашин видно и в текущем году. Если за январь — март 2022 года отгрузки на внутренний рынок, по информации «Росспецмаша», оценивались в 56,1 млрд рублей (с НДС), то в текущем — уже в 51,8 млрд рублей. В штуках спрос упал на 25%. Убавился с начала этого года и интерес к покупке подержанной сельхозтехники. Спрос на подержанные комбайны снизился на 17,1 %, на тракторы — на 23,1 %.

Снижение закупок в 2023 году прогнозирует сам Минсельхоз — ведомство ожидает спад спроса на тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Раньше на этих заводах производили и военную технику, а гособоронзаказ тянул за собой и производство гражданской продукции. А теперь гособоронзаказ воспринимается как обуза... Ну и результат...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Здравствуйте, с добрым утром неуместно
Здравствуйте, с добрым утром неуместно
30.05.2023
О подделке протоколов общих собраний в Москве
О подделке протоколов общих собраний в Москве
28.05.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия (0)
Сифилис вырос в два раза (0)
Россия экспортировала рекордные объемы зерна (0)
Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции (1)
Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений (17)
Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине (2)
Ветераны трудовых отношений получат льготы (2)
Ведро навоза для русских нелюдей (24)
Трудовое напряжение рождает профсоюз (0)
А кому секса в кредит? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss