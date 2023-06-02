Россия экспортировала рекордные объемы зерна

По данным «Русагротранса», экспорт российского зерна достигнет 59,3 миллиона тонн, из них 48,2 миллиона тонн — пшеница. Аналитики прогнозируют, что доля российской пшеницы на мировом рынке составит 13 процентов.

У Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) похожие прогнозы по объему экспорта зерновых, однако там полагают, что вывоз пшеницы составит 47,5 миллиона тонн.

В «Совэконе» считают, что в целом из России в другие страны будет отправлено 55,5 миллиона тонн зерна, из которых 44,5 миллиона тонн — пшеница.

У кого-то возникнут вопросы - как это СССР имортировал зерно, а свободная рыночная Россия наращивает экспорт.

Но тут есть коварство статистики. СССР ввозил фуражное зерно, чтобы кормить колоссальное мясо-молочное стадо. Россия мясо в основном ввозит в готовом виденого зерна особо не требуется. А пищевое зерно можно и вывозить - СССР оставил богатое наследство - заводы сельхозтехники, колоссальные элеваторы, распаханную еще комсомольцами целину... Впрочем, целина в основном досталась Казахстану, который до нее вообще зерна не производил, а теперь стал одним из крупных мировых экспортеров.

Но рекордным урожаям может помешать дефицит сельзозтехники.

По оценке Минсельхоза, в прошлом году аграрии закупили меньше тракторов (11 340 штук против 14 730 годом ранее), зерноуборочных комбайнов (4710 против 6590) и кормоуборочных комбайнов (550 против 620 единиц).

Снижение закупок сельхозмашин видно и в текущем году. Если за январь — март 2022 года отгрузки на внутренний рынок, по информации «Росспецмаша», оценивались в 56,1 млрд рублей (с НДС), то в текущем — уже в 51,8 млрд рублей. В штуках спрос упал на 25%. Убавился с начала этого года и интерес к покупке подержанной сельхозтехники. Спрос на подержанные комбайны снизился на 17,1 %, на тракторы — на 23,1 %.

Снижение закупок в 2023 году прогнозирует сам Минсельхоз — ведомство ожидает спад спроса на тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Раньше на этих заводах производили и военную технику, а гособоронзаказ тянул за собой и производство гражданской продукции. А теперь гособоронзаказ воспринимается как обуза... Ну и результат...

А.Б.