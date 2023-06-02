Сифилис вырос в два раза

В Российской Федерации зафиксирован рост числа заболеваний сифилисом, связанный с возвращением мигрантов в страну после пандемии.

В 2021–2022 годах... вновь значительно увеличилось число миграционных потоков в Россию, а также выросла обращаемость за медпомощью постоянного населения страны.

Согласно данным статистики, в России были выявлены в 2020 году 15,3 тысячи случаев заболевания сифилисом, затем сифилисом стало заражаться больше людей: в 2021-м году выявили 21,1 тысячи больных, а в 2022 уже 27,8 тысячи человек. То есть рост за 2 года почти вдвое.

По данным Росстата и отчетам Роспотребнадзора, в январе текущего года в РФ отмечен скачок инфекционной заболеваемости: ВИЧ, гепатита и сифилиса.

А.Б.