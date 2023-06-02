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Московский листок

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Опубликовано 02.06.2023 в разделе комментариев 0

Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву: «У союзников истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg.

Он призвал членов НАТО «подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство».

Вполне логично предположить, что подобное усердие стран НАТО вызовет аналогичный рост оборонного производства и у нас.

Дмитрий Медведев недавно сообщал о том, что с начала года произведено 600 танков. Это солидно, но каковы потери? Восполняют ли новые поставки эти потери? О каких танках вообще идет речь - наврад ли все 600 - это непобедимая "Армата", думаю, в основном попроще...

Кстати, сообщалось, что "Армата" проходит обкатку в боевых условиях. Но больше ничего не сообщалось о результатах... 24 декабря 2021 года «Ростех» сообщил о запуске серийного производства танка «Армата», и на этом информация закончилась...

А.Б.



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