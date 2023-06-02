Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву: «У союзников истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину, поэтому нам нужно нарастить производство», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg.

Он призвал членов НАТО «подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство».

Вполне логично предположить, что подобное усердие стран НАТО вызовет аналогичный рост оборонного производства и у нас.

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А.Б.