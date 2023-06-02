Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...

Опубликовано 02.06.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! И опять новости не ободряющие...

Мирный план, который продвигает Киев, не намерен учитывать предложения России, в четверг заявил Зеленский.

"Я очень заинтересован, чтобы свои инициативы другие страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая", - сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.

При этом Зеленский заявил, что не намерен принимать российские мирные предложения.

"Мирная формула может быть только нашей", - добавил украинский лидер.

Но это не условия для переговоров, это условия капитуляции. Но русская армия вроде бы не разбита, вроде бы взяла Артемовск и начала наступление под Харьковом. А Киев, наоборот, сорвал все сроки контрнаступления, потому что оказался к нему не готов. А Зеленский уже делит украденные у России активы... Не у Путина ведь украли деньги, а у всего российского народа. И в Шебекино обстреливают не Администрацию президента или объекты Минобороны, а халупы простых граждан. И видимо, успех в Шебекино, так вдохновил Зеленского...

Это Ленин предлагал мир без аннексий и контрибуций - тогда Украина была уже оккупирована германскими войсками, а фронт фактически рухнул. И в Петербурге революция.

А в Москве пока революции нет, и фронт хоть медленно, но движется на запад... Зачем эта борзость? Обстрелы жилых кварталов, атака на Москву авиамодельного кружка... Украина не разгромлена, она каким-то чудом держится, но это все, что сегодня можно ждать от ВСУ. Может, хватит? Сотни тысяч погибших, миллионы убежавших куда глаза глядят, весь восток страны в развалинах - сколько еще народу должно погибнуть, чтобы они там успокоились?

Хотите обратно Крым, чтобы отомстить тем, кто 9 лет жил более-менее по-человечески? Так ведь все равно не получится. И за это "не получится" будут платить совершенно ни при чем рядом стоявшие люди.

Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотите помочь каналу, кстати? Тут хоть спасибо скажут...

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 5469 4009 0716 4961

И не забываем про репост.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Трамп заявил о намерении организовать переговоры РФ и Украины, если станет президентом. Но это в любом случае не скоро...

- Рядом с Курском система ПВО сбила несколько беспилотников

- Россия осталась в десятке крупнейших торговых партнеров Евросоюза

- В конфликте на Украине Армения не является союзником России, заявил Пашинян

- В России зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний

 

1. Россия экспортировала рекордные объемы зерна

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Сифилис вырос в два раза

https://forum-msk.org/material/news/1...

3. Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия

https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто...
02.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как "отжимают" дома в Москве (0)
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет... (0)
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия (1)
Сифилис вырос в два раза (0)
Россия экспортировала рекордные объемы зерна (1)
Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции (1)
Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений (17)
Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине (2)
Ветераны трудовых отношений получат льготы (2)
Ведро навоза для русских нелюдей (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss