Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как "отжимают" дома в Москве

Опубликовано 02.06.2023 в разделе комментариев 0

суд закон

На примере управляющей компании ООО "УО Курчатовский" в столичном районе Щукино мы раскроем механику "отжима" многоквартирных домов, который сейчас идет не только по всей столице, но и по стране в целом.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет...
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто...
02.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как "отжимают" дома в Москве (0)
Остановите вашу тягу к подвигам, вам спасибо никто не скажет... (0)
Столтенберг призвал страны НАТО нарастить производство оружия (1)
Сифилис вырос в два раза (0)
Россия экспортировала рекордные объемы зерна (1)
Мирный план должен, все же, отличаться от условий капитуляции (1)
Украина взяла на вооружение тактику ИГ* по геймификации сражений (17)
Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине (2)
Ветераны трудовых отношений получат льготы (2)
Ведро навоза для русских нелюдей (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss