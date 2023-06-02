Как "отжимают" дома в Москве суд закон На примере управляющей компании ООО "УО Курчатовский" в столичном районе Щукино мы раскроем механику "отжима" многоквартирных домов, который сейчас идет не только по всей столице, но и по стране в целом.



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