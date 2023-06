Тухлые яйца учености ученые дебилы Эта работа как бы дополнение к написанной два года назад большой работе «Учёные как сборище мошенников» http://www.ymuhin.ru/node/2337/uchyonye-kak-sborishcha-moshennikov-1. А сейчас «позвали в дорогу» несколько как бы «популярных статей» на разные темы, считающиеся «научными». Как-то раньше было общепризнанным, что «популярные» - это не словесный понос авторов статей, а такие статьи, которые объясняют научное достижение так просто, что смысл этого достижения понимает человек со средним образованием. Правда, тогдашним средним. Ну и подтолкнули меня снова написать о «науке» непрекращающиеся в информационном пространстве ссылки на мнения «учёных», причём, игнорируется то, что эти «учёные» как раз и показывают образцы слабоумия и исключительную подлость во всём, о чём они вещают. В результате, на сегодня практически нет отрасли знания, в которой можно было бы «учёным» верить. Начну с объёмной присказки. Неожиданно для себя в споре с комментатором вернулся к вопросу о глобальном потеплении. Оппонент в доказательство представил график изменений климата (температуры атмосферы) и содержания СО 2 в воздухе почти за сотню миллионов лет и сделал вывод, что с «сегодняшней концентрации CO 2 (442ppm = 0,04%) …к концу столетия мы доберёмся до 0,1%», то есть до 1000 ppm (ppm – это частей на миллион) «и нам хана» ©, как пел В. Высоцкий: https://helios-i.mashable.com/imagery/articles/04ydR8YmP8QDFQwmtJRGnyU/images-6.fill.size_2000x1820.v1623362063.png Понятно, что этот апологет «глобального потепления» не соображал, что именно он показал на графике, поскольку к этому графику другой комментатор тут же сделал ехидное замечание, которое «в упор» не видят адепты глобального потепления: из приведенного графика следует, что уже почти сотню миллионов лет некая «мировая промышленность деградирует», и в связи с этим выбросы СО 2 в атмосферу неуклонно снижаются. Если и с моим пояснением не понятно, то при виде этого графика даже у дурака должен возникнуть вопрос, а при чем тут к потеплению климата промышленность, если вместе с падением СО 2 падала и температура атмосферы? Я же привёл более расширенную ситуацию с климатом: https://www.adividedworld.com/wp-content/uploads/2017/05/PhanerozoicCO2-Temperatures.png Если вас графическое представление информации не пугает, и вы понимаете, что именно на графиках изображено, зачем эти линии нужны и что из них следует, то для вас из анализа этих линий последует два вывода. Первый (скоропалительный) - только дурак или подлец будет связывать температуру на Земле с СО 2 , поскольку СО 2 получается от гниения органики и вообще от любого окисления углерода, а температура как раз и активизирует такой тип окисления, как гниение. У вас холодильники дома стоят, чтобы затормозить гниение и, соответственно, выделение СО 2 в атмосферу. Падение СО 2 в периоде оледенения 300 миллионов лет назад это подтверждает. Но это ли главный вывод, следующий из этого графика? Нет! Даже этот, следующий из химии вывод, придётся проигнорировать, поскольку на самом деле температура атмосферы от СО 2 не зависит ни в меньшей мере - содержание углерода падало почти в 30 раз с кембрийского периода, а температура планеты никакой связи с этим паданием не показывает и практически была постоянной в историческом плане, колеблясь в отдельных периодах едва ли в два раза. То есть изменения климата никак не связаны с окисью углерода, кроме того, в практике даже 10 атомов среди 100000 смеси иных атомов никакой роли в изменении свойств этой смеси не сыграют, не говоря уж о 4 атомах на 100000, которыми весь мир сегодня пугают «учёные». Но это присказка. Так вот, на развлекательном сайте увидал задевшее меня оглавление ««Наука логики» Гегеля - книга, которая изменила мою жизнь». Надо же! Кому-то изменила жизнь макулатура, предназначенная для убийства времени жизни бездельниками, макулатура, которую занятые реальными делами люди и в руки не возьмут! Заинтересовался, но поскольку сообщение об изменении жизни философа под ником feelософ были изложены 1800 словами его словесного поноса, то прочесть не смог – только глаз цеплялся за восторги типа «Гегель на самом деле вскрыл логическую структуру реальности, создав упорядоченную систему наиболее абстрактных категорий, органически взаимосвязанных между собой и применимых для описания любой части нашего мироздания… Действительно, «НАУКА логики» учит смотреть на мир по-другому. Это особая культура мышления. Диалектическая логика учит видеть мир системно, во взаимосвязях всего со всем и в развитии. «Пропитав» однажды свой ум логикой Гегеля, его понятиями, вы начинаете действительно иначе смотреть на мир и постепенно привыкаете к этому новому взгляду и не понимаете, как можно было раньше смотреть на мир как-то по-другому… Логика Гегеля оказалась мне полезной не только в деле познания наук, но и в повседневной жизни». Не буду больше цитировать, есть желание – прочтите сами https://www.yaplakal.com/forum7/topic2616973.html. Я же хотел с этого примера начать разговор о полезности такой науки, как классическая философия, ведь радуясь полезности, поученной от прочтения заумных слов в книге Гегеля, адепт классической логики не понимает смысла даже такого понятия, как «полезность». Но об этом позже, поскольку тут же наткнулся на адепта классической физики – классической толпы паразитов, безответственно проедающей народные ресурсы и не дающей развиваться реальным знаниям о мире. Увидел на сайте с 300 тысячами ежедневных посещений статью Геннадия Детинича «Учёные добились искривления пространства-времени на квантовом симуляторе — это поможет в создании «теории всего»». Статья относительно короткая, посему дам её полностью, чтобы показать, что представляют из себя и классическая физика, и её адепты. «Одна из важнейших нерешённых задач в физике — это нахождение связи между квантовой механикой и общей теорией относительности. Для её решения необходима сложнейшая математика и невообразимые эксперименты. И если на бумаге ничего невозможного нет, то с опытами всё плохо — либо кванты, либо классика. Но надежда есть. Группа европейских и сингапурских учёных предложила квантовый симулятор, который воспроизводит эффект квантовой гравитации и не только. В физике и не только симуляция на одних системах может быть транслирована на другие, казалось бы, совершенно иные по свойствам системы. Учёные из Венского технологического университета, Университета Крита, Наньянского технологического университета (Сингапур) и Берлинского университета опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS) статью, в которой рассказали об успешной симуляции гравитационного линзирования на квантовом симуляторе. Фактически они утверждают о симуляции квантовой гравитации, обоснованием которой занимаются все физики-теоретики и никак не могут это сделать. В качестве основы для квантового симулятора исследователи взяли облака сверхохлаждённых атомов — это определённо квантовые структуры с соответствующим математическим аппаратом и массой решений по управлению ими (вспомним многочисленные квантовые вычислители-симуляторы). Вместо света учёные взяли за основу звук и представили его как релятивистский объект из общей теории относительности. Получился квантовый симулятор распространения света в пространстве, который работал в точном соответствии как с ОТО, так и с квантовой теорией. В частности, эксперимент показал осуществимость эффекта гравитационного линзирования на симуляторе. Эксперименты показывают, что форма световых конусов, эффекты линзирования, отражения и другие явления могут быть продемонстрированы в атомных облаках именно так, как это ожидается в релятивистских космических системах. Постановка экспериментов и полученные результаты могут помочь открыть неизвестные доселе явления и эффекты и, в конечном итоге, могут привести к созданию общей теории функционирования нашей Вселенной». Начну с простого – есть ли в этом словесном поносе хоть что-то об искривлении пространства – о том, о чём объявлено в заголовке? Это же шизофрения – хочет сказать об одном, а язык болтает слова о другом. А как вам нравится совет читателям вспомнить «многочисленные квантовые вычислители-симуляторы»? Вспомнили? И мыслительный выверт: «В качестве основы для квантового симулятора исследователи взяли облака сверхохлаждённых атомов — это определённо квантовые структуры с соответствующим математическим аппаратом…»? Это же аналогично сообщению: «Купил на рынке три килограмма картошки содержащих таблицу умножения». Картошка – это аналог «атомов», а таблица умножения – «математический аппарат». Так, о чём этот словесный понос про искривлённое временем (последовательностью событий) пространство (то, в чём всё находится)? https://3dnews.ru/1087074/uchyonie-dobilis-iskrivleniya-prostranstvavremeni-na-kvantovom-simulyatore-eto-pomoget-v-sozdanii-teorii-vsego. Понимаете, не важно для кого это написано – логика обязана быть в любом сообщении, поскольку если её нет, то нет и самого сообщения. Я, полагаю, что многие мои читатели удивлены – абсолютно все смотрят на этих «учёных», особенно на «физиков-теоретиков» или «генетиков», как на светочей ума, а я пытаюсь убедить народ, что в настоящее время основная их масса – это тупые паразиты! Есть английская поговорка: «Нет смысла есть всё яйцо, чтобы понять, что оно тухлое». Сейчас, полагаю, мало кто видел тухлые яйца, поэтому поясню, что тухлые яйца сильно воняют сероводородом. А чем воняют эти «учёные», чтобы говорить об их паразитической бесполезности и даже вреде? Бесполезностью своих работ! Увы, но сегодня придётся пояснять даже то, что такое «бесполезность»! Особенно в связи с тем, что некий бедолага, как показано выше, увидел в классической философии «полезность». Во времена моей молодости была популярной в технической среде книга Г.С. Альтшуллера «Алгоритм изобретения». Альтшуллер был автор сначала неких правил решения изобретательских задач (АРИЗ), а потом и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ). Сейчас, ввиду того что умственные способности общества, в том числе и технократов, деградировали полностью, эта теория не популярна, а в моё время, не только многочисленное тогда племя изобретателей, но и я ею пользовался при решении возникающих задач (сейчас уже не помню конкретно каких). Так вот ТРИЗ – была реальной наукой именно потому, что от неё людям была ПОЛЬЗА – этой наукой ПОЛЬЗОВАЛИСЬ! Ещё пример, опять же в моё время была популярна наука американца Дейла Карнеги, изложенная им в книге «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Не знаю, может в связи с моим темпераментом, но я впоследствии не успевал задуматься, как мне использовать эти знания, однако я и узнал о Карнеги после того, как изложенные Карнеги правила (законы) были применены против меня. Как-то на завод приехал командировочный с проблемой, которая меня не касалась, но он не смог её разрешить, тогда он с помощью правил Карнеги заставил меня решить за него его проблему, хотя, повторю, это была совершенно не моя обязанность. Ну и в благодарность он рассказал мне об этой книге, которую впоследствии мне удалось достать. Понимаете, главным критерием реальной науки является её ПОЛЬЗА, ПОЛЕЗНОСТЬ – то, что люди её ИСПОЛЬЗУЮТ. Ну какому практическому работнику придёт в голову использовать словесный понос классической философии. Кто на это будет терять время? Кому нужны вот эти нескончаемые потуги «теоретических физиков» разбить мелкое и непонятное ещё более мелким и непонятным? Только ввиду навязчивой саморекламы самих «физических проходимцев» дураки в СМИ уверены, что благодаря «знаниям теории», мир достиг таких успехов в технике и технологии. Да, в том числе и благодаря теории, но только выяснением этой теории занимались либо инженеры конкретных фирм, либо специализированные коллективы исследователей, работающих не «на науку», а на потребности производственных фирм. А физики-теоретики к научно-техническому прогрессу не имеют никакого отношения. Польза людям – вот, что главное в деятельности любого человека и, тем более, в деятельности объявляющего себя «учёным». Кому, к чёрту, нужна твоя учёности, если от неё нет никакой пользы? И отреагирую ещё и на вот какой вопль отечественных «учёных»: «За последние пять лет Россия потеряла 50 тыс. научных сотрудников. Об этом сообщил вице-президент РАН, председатель СО РАН Валентин Пармон в ходе общего собрания отделения. «В течение последних пяти лет только Россия — никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере — а Россия потеряла 50 тысяч человек», — цитирует академика «Интерфакс». «Требование Академии наук, мы надеемся, что оно будет все-таки услышано руководством страны, прежде всего, Минфином, Государственной Думой - повышение уровня финансирования науки приблизительно в три раза», — добавил академик, отметив, что зарплата ученых в размере не ниже двойного размера средней зарплаты по региону, «является дискриминационной» …В 2021 году сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ пожаловалась Владимиру Путину на уровень зарплат. Несмотря на указ о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней заработной платы по региону, она сказала, что получает 32 тыс. руб., учитывая надбавки». Вот сколько себя помню, столько со стороны «науки» и несётся нескончаемы вой по примеру Остапа Бендера: «Деньги давай!». Вот будут деньги и тогда уж будет от учёных настоящее ого-го! Нет, в самом деле, ну, какая польза гражданам России была от этих 50 тысяч дармоедов? А какая польза гражданам России была от самих «учёных» Пармона и Проскуриной? И потом, это ведь не первый исход «учёных» из России. В 90-х почти миллион евреев переехал в Израиль, и по статистике: «В годы большого потока репатриантов из Советского Союза из каждых ста взрослых человек шестьдесят три прибывало с высшим образованием. Такого нашествия «интеллектуалов» Обетованная Земля никогда еще не знала». Ну и что из этого счастья? Сделали ли Израиль богаче эти наши 600 тысяч «учёных» репатриантов? Давайте сначала сравним Израиль с Сингапуром – голым островом, на который даже песок для строительства и пляжей завозят из Индии. По паритету покупательной способности национальный доход Сингапура на душу населения один из самых высоких в мире - 101458 доллара США, а у тех же США всего 65264 доллара. По численности населения нынешний Израиль (9,7 млн.) - одного порядка с Сингапуром (5,9 млн.), оба государства приглашают иммигрантов, но душевой национальный доход Израиля всего 41 785 доллара. Причем, Израиль до сих пор сидит на шее США, получая оттуда дотации в этот свой доход. И этот успех Сингапура не временный - он не сегодняшнего дня. В 1960 году Сингапур имел валовый душевой доход менее 1 тысячи долларов в год, а уже к 1985 году этот доход был 6 500 долларов США, но тогда в Великобритании валовый доход все еще превышал сингапурский и был 8 200 долларов. Однако, к 1995 году по доходу на душу населения Сингапур (26 000 долларов) уже обошел и Великобританию (19 700 долларов). Всего за одно поколение китайцы и малайцы, не имеющие в своём числе 63% лиц с высшим образованием, рванули из стран третьего мира в страны первого мира, а через 50 лет - в первые из первых! Но что Сингапур, которому, по крайней мере, не очень сильно мешают жить. Давайте сравним с «учёным» Израилем замордованную блокадами КНДР, которая не была осчастливлена переездом в неё 600 тысяч «учёных». Но разве это Израиль, а не КНДР запускает в космос спутники? И не надо бла-бла-бла про «большие военные расходы Израиля», у КНДР они гораздо больше. Так, где в Израиле хоть какие-то следы переехавших туда советских «учёных»? Как говорится: «Покажите мне пальцем!». Причём, что надо подчеркнуть, советские «учёные» в Израиле никогда никому и даром не требовались. Скажем, бывший советский журналист Пологонкин Ю.Р., выехал в Израиль и, не найдя там работы, стал описывать жизнь в Израиле советских «учёных». Вот эти лица собрались обворовать арабов, выкопав на их поле молодую картошку, и ночью «пошли на дело». «Шли гуськом, друг за другом. Впереди – бывший дантист из Гомеля Соломон Хаскин, отдавший всю свою предыдущую добычу семье тридцатилетнего сына. Тот, не найдя работы в конструкторских бюро Тель-Авива, пребывал в душевной депрессии, не хотел больше бороться с временными трудностями и отказался даже пойти с отцом за картошкой. Вторым шел доктор биологии, бывший лауреат Государственной премии Исаак Гроссфогель, обладавший, видимо, очень обширными знаниями, ибо пробиться в СССР с такой фамилией на самую вершину карьерной пирамиды мог лишь настоящий гений. Все случившееся с ним здесь, в Израиле, он воспринимал как истинный ученый, видя причину не в человеческой глупости, а в действии объективных законов развития общества. Набег на картофельное поле был для него игрой, веселым приключением, о котором он собирался рассказать в письме своему старому другу академику Скрябину». Вот так примерно, «учёные» из СССР, обворовывая арабов, делали Израиль «более преуспевающим». На один момент в этой цитате обращу внимание. Реально или распиарено, но Израиль считается одной из лучших стран в области медицины – туда очень многие едут лечиться. Это каким же нужно быть доктором биологии, чтобы в такой стране не найти работы по специальности и по ночам воровать картошку на 10 долларов, нанося арабам убыток на 100? Это каким же дантистом нужно быть, чтобы в Израиле не найти работу дантиста? В своё время я был в командировке в ЮАР, когда там власть получали местные негры, и ощутимое число белых граждан в страхе удирало из ЮАР в Австралию. Остававшиеся в ЮАР белые зло шутили, что эта эмиграция повышает умственные способности как австралийцев, так и южноафриканцев. Так и в нашем случае – эта эмиграция 50 тысяч «учёных» вреда России не нанесёт, поскольку будь они реально умными людьми, у нас бы не было аферы коронавируса, и никто бы не восхищался «высадкой американцев на Луну». Ещё момент. Сначала читаем это: «Ученый совет Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН опубликовал открытое письмо, перечислив риски, грозящие аэродинамическим наукам, из-за необоснованного, по их мнению, преследования ученых. В обращении упоминали об арестах Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева, обвиняемых в госизмене». А затем подробности: «В Москве кипят страсти после фатального поражения. В морально опустошённой столице трое учёных теперь должны взять на себя вину за военный провал. Уже в прошлом году несколько экспертов по ракетам были арестованы по обвинению в государственной измене. Все трое участвовали в разработке российского престижного оружия типа «Кинжал». До сих пор российские гиперзвуковые ракеты считались вершиной военных технологий. Сам Путин назвал ракеты «Кинжал» «неостановимыми», когда они были представлены в марте 2018 года. Новая модель ракеты может «преодолеть все существующие и, полагаю, будущие системы противовоздушной и противоракетной обороны», сказал он тогда. С учётом последних событий в войне на Украине эти тезисы не обсуждаются». Этот «Кинжал», который начали сбивать на Украине, является ракетой «Искандер», только стартующей не с земли, а с подвески на самолёт МиГ-31, который и придаёт ракете первоначальную скорость для последующего разгона до скорости 10 махов. Но это в стратосфере – во время полёта к цели. Однако у цели «Кинжал» вынужден сбрасывать скорость, иначе из-за плазмы на корпусе он цели не увидит. Кроме того, сам «Искандер» был начат разработкой в 1988 году, поставлен на вооружение в 1999-м, то есть за 25 лет эти выдающиеся учёные подвесили ракету к самолёту. В это время: «КНДР разработала почти полную линейку баллистических и крылатых ракет. Однако Северная Корея не намерена нападать на другие страны. Об этом сообщил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. «Следует признать, что северокорейский военно-промышленный комплекс в последние десять лет добился впечатляющих результатов», — цитирует дипломата 25 мая РИА Новости». Что в итоге? *** Освящённые идеями марксизма о том, что любых способностей хватает для получения по потребностям, толпы дебилов даже в сталинский период СССР ринулись для удовлетворения собственных потребностей «в науку». Ломятся туда дебилы и сегодня. Но в настоящей науке нужно искать ПОЛЕЗНЫЕ подробности устройства мира, а не деньги для удовлетворения потребностей. Этой тонкости власть и деньги имущие не понимают. Отсюда и результат – толпы «учёных» чавкают из бюджетных или спонсорских корыт, а пользы от них ни на копейку. Посему на всех этих умников надо смотреть, как солдат на вошь, и спрашивать, а какая от тебя лично польза? Этот вот тот запах сероводорода, который должен указывать на то, что это не умный и знающий человек, а «тухлое яйцо», и если слушать такого дурака, то сам дураком станешь.



