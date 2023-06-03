Украина обстреливает своих бывших граждан неконвенционным оружием

В числе поражённых в воздушном пространстве населённого пункта Бердянск ракет оказалась «Точка-У», которую снарядили кассетными боеприпасами, до этого силы противовоздушной обороны сбили в указанном районе не менее шести вражеских снарядов.
«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна „Точка-У“ с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв», — гласит текст распространённой в рамках официальных страниц горадминистрации в социальных сетях публикации.
Интересно, а зачем? Должна же быть какая-то цель обстрела?
В Бердянске нет никаких военных объектов российской армии, никаких стратегических объектов российской экономики - он еще недавно был украинским городом, и ничего и никого, кроме бывших украинцев там нет. Если Украина хочет вернуть город обратно, то зачем же уничтожать город и его население?
Вот в чем тут логика?
Ничего, кроме бессмысленного зверства.
Видимо, государство Украина должно вызывать у граждан этого государства рефлекторный ужас...
А.Б.
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==54== написал 03.06.2023 22:47
Иди на х.у.й.
У Украины нет кассетных боеприпасов.
И Украина никогда не обстреливает гражданских.
Не надоело постить российскую политпроповскую чушь.?
И все что ты пытаешься списать на украинцев делают россияне.
Не зря ведь Зеленский назвал вас кровожадные подонки.