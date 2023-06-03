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Московский листок

Украина обстреливает своих бывших граждан неконвенционным оружием

Опубликовано 03.06.2023 в разделе комментариев 1

украина война всу
Украина обстреливает своих бывших граждан неконвенционным оружием

В числе поражённых в воздушном пространстве населённого пункта Бердянск ракет оказалась «Точка-У», которую снарядили кассетными боеприпасами, до этого силы противовоздушной обороны сбили в указанном районе не менее шести вражеских снарядов.

«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна „Точка-У“ с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв», — гласит текст распространённой в рамках официальных страниц горадминистрации в социальных сетях публикации.

Интересно, а зачем? Должна же быть какая-то цель обстрела?

В Бердянске нет никаких военных объектов российской армии, никаких стратегических объектов российской экономики - он еще недавно был украинским городом, и ничего и никого, кроме бывших украинцев там нет. Если Украина хочет вернуть город обратно, то зачем же уничтожать город и его население?

Вот в чем тут логика?

Ничего, кроме бессмысленного зверства. 

Видимо, государство Украина должно вызывать у граждан этого государства рефлекторный ужас...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==54== написал 03.06.2023 22:47
Баранов.
Иди на х.у.й.
У Украины нет кассетных боеприпасов.
И Украина никогда не обстреливает гражданских.
Не надоело постить российскую политпроповскую чушь.?
И все что ты пытаешься списать на украинцев делают россияне.
Не зря ведь Зеленский назвал вас кровожадные подонки.
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