Украина обстреливает своих бывших граждан неконвенционным оружием

В числе поражённых в воздушном пространстве населённого пункта Бердянск ракет оказалась «Точка-У», которую снарядили кассетными боеприпасами, до этого силы противовоздушной обороны сбили в указанном районе не менее шести вражеских снарядов.

«По поступившим оперативным данным среди сбитых над Бердянском вражеских ракет была одна „Точка-У“ с кассетной боевой частью для причинения большего количества жертв», — гласит текст распространённой в рамках официальных страниц горадминистрации в социальных сетях публикации.

Интересно, а зачем? Должна же быть какая-то цель обстрела?

В Бердянске нет никаких военных объектов российской армии, никаких стратегических объектов российской экономики - он еще недавно был украинским городом, и ничего и никого, кроме бывших украинцев там нет. Если Украина хочет вернуть город обратно, то зачем же уничтожать город и его население?

Вот в чем тут логика?

Ничего, кроме бессмысленного зверства.

Видимо, государство Украина должно вызывать у граждан этого государства рефлекторный ужас...

А.Б.