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Московский листок

Нас убивают нашим же оружием

Опубликовано 05.06.2023 в разделе комментариев 0

украина война всу
Нас убивают нашим же оружием

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб намерены потребовать у Киева объяснений из-за использования украинскими военными бельгийского оружия в ходе атак на Белгородскую область, сообщает газета Soir со ссылкой на источник. В Брюсселе подчеркивают, что переданное Украине оружие предназначалось исключительно «для защиты территорий и населения». 

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран Евросоюза. Три автомобиля MRAP диверсионно-разведывательной группы были привезены из США, еще один — из Польши. Помимо этого, у нападавших был как минимум один противотанковый комплекс АТ-4 и стрелковое оружие.

В целом понятно, что Украина больше не располагает собственным ВПК, и оружия с боеприпасами производить не может. И атаки ВСУ на суверенную российскую территорию производятся оружием, полученным с Запада. Теоретически это дает РФ основания наносить удары в том числе и по источникам этих вооружений. Это чисто теоретически, но западные правительства не хотят подвергать своих избирателей риску даже гипотетически - просто избирателям это не понравится. И они изберут в следующий раз кого-то менее воинственного.

Кстати, есть вопросы и о советском оружии, которые новые члены НАТО из Восточной Европы передают Украине. Протестов РФ не слышно, но они имеют право на существование - мы же не идиоты, чтобы передавать союзникам оружие, которое будет убивать нас же. 

Они нам уже не союзники, но в категорию срагов переходить не все торопятся, ну разве что поляки... Зря они это. 

А.Б.



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