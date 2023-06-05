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Московский листок

Где погранвойска ФСБ РФ? Где Росгвардия, которой тоже придали функцию охраны госграницы?

Опубликовано 05.06.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Где погранвойска ФСБ РФ? Где Росгвардия, которой тоже придали функцию охраны госграницы?

У меня все в порядке, ничего не случилось, просто отъехал на выходные в Новгород, который Великий, а там ожидаемо слабый интернет в отеле - на обновление ФОРУМа.мск хватает, а вот закачать ролик - увы...

Ну и историческая ошибка, что татаро-монголы до Северной Руси не дошли - явно дошли, более того, до сих пор там... И через все это идет самая дорогая в Европе платная дорога.

А тем временем весь мир обсуждает налет на Белгородскую область.

Путин позвонил мэру Шебекино и спросил, не надо ли чего... Что за вопрос? Все же по плану, ничего не надо, все есть заранее - сухие пайки, туалетная бумага, гробы, лопаты... Почему за 9 лет Афганской войны никто не прорывался на советскую территорию, а тут уж сколько раз?... В 1995 году весной, без поддержи с воздуха 2 месяца пограничники держали тысячу километров границы с Афганистаном, и не сдали ни одной заставы, даже ни одного погранпункта?

А сейчас - заходи, выходи, какие-то артисты участвуют... Где погранвойска ФСБ РФ? Где Росгвардия, которой тоже придали функцию охраны госграницы? День рождения Навального отмечает? Да, говорят под сотню граждан задержали, вот только не на границе...

 А.Б.



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