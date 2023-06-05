Отравились сидром насмерть

Шесть жителей города Димитровграда в Ульяновской области скончались после того, как выпили сидра. Смерть наступила из-за отравления, сообщают СМИ со ссылкой на региональное управление СК РФ.

3-4 июня нескольких граждан Димитровграда госпитализировали в городскую больницу. Им поставили диагноз «отравление неустановленным веществом».

В сообщении говорится, что потерпевшим была оказана всесторонняя медицинская помощь, однако спасти их не удалось.

А ведь это самое важное - чем таким можно отравиться в сидре? Это такой слабоалкогольный напиток из яблок, если кто не знает. Сделать его может любая обезьяна, а вот добыть там какого-нибудь яда совершенно невозможно. В результате броженеия яблок яды не образуются, только спирт и уксус, и тех мало.

Если только специально чего-то не добавили...

А.Б.