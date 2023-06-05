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Московский листок

Армения ищет замену закупкам оружия из России

Опубликовано 05.06.2023 в разделе комментариев 0

армения президент
Армения ищет замену закупкам оружия из России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что страна «ищет и находит» альтернативы закупкам вооружений из России на фоне проблем в этой сфере в отношениях двух стран, сообщает Общественное телевидение Армении.

«По какой-то части уже имеем результаты, по другой части пока переговоры продолжаются. Армения ищет и находит альтернативные решения, пока возникшая в отношениях Армении и России проблема по части поставок вооружения не решится», — сказал секретарь Совбеза Армении.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Армения не является союзником России в конфликте на Украине.

А России нужен такой союзник на Украине, как Армения? И вообще такой союзник, который вроде бы уже и не союзник?

У нас ведь даже общей границы нет, а военная база - это по сути заложники, им, если что, отступать даже некуда.

 А.Б.



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