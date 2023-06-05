Китайский флот больше американского

Военно-морской флот КНР ежегодно увеличивается. Его численное превосходство над американским флотом постепенно становится все более заметным, рассказано в статье CNN. На 1 июня 2023 года, китайский флот насчитывал порядка 340 кораблей различных классов, а американский - менее 300.

По данным экспертов, верфи КНР выпускают три военных судна за тот период времени, за который США получают только один.

Флот можно было бы увеличить за счет покупки кораблей у Соединенного Королевства и Южной Кореи, а также ряда других стран, но законодательство Соединенных Штатов это запрещает.

В дальнейшем разрыв между флотами двух сверхдержав увеличится еще больше, в ближайшие два года Китай увеличит свои военно-морские силы до 400 кораблей. США, в свою очередь, смогут увеличить флот до 350 кораблей только к 2043 году.

В предстоящей битве за Тайвань флот будет играть ключевую роль.

А.Б.