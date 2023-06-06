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Московский листок

США ввели санкции против керамической мастерской в Калуге

Опубликовано 06.06.2023 в разделе комментариев 0

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США ввели санкции против керамической мастерской в Калуге

Санкции США введены в отношении мастерской керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге и против семи физических лиц: под рестрикции попали Светлана Бойко, Василий Громовиков, Глеб Хлопонин, Алексей Лосев, Анна Травникова, Юрий Маколов и Константин Сапожников.

Что натворили эти ребята, я не знаю - может, это дети Хлопонина или отметились иным злодейством. Но меня изумила керамическия мастерская в санкционном списке.

Посмотрел - делают светильники особого типа - "йольские светильники". Представляют собой небольшое керамическое приспособление для зажигания свеч на Йоль (праздник зимнего солнцестояния германских народов) с квадратным основанием (ребро около 10 см), высотой около 20 см, формой, напоминающей сужающуюся к верху башню. Чем эти светильники могут угрожать безопасности Соединенных штатов, не знаю.

Надо пойти купить, а то ведь запретят...

А.Б.



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