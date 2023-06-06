"Нюрнберг. Текст" - впервые на Красной площади!

Вернулась с Красной площади под ошеломляющим впечатлением от важнейшего события - на открытом воздухе состоялась премьера литературно-мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст". Автор - Наталия Осипова, много лет посвятившая исследованиям и просветительским проектам, связанным с главным трибуналом минувшего столетия. Она вместе с драматургом Екатериной Антоновой скомпоновали часовой спектакль, сотканный из воспоминаний советских писателей, командированных освещать Нюрнбергский процесс от Совинформбюро: мы слышим очень личные, и в то же время исторического значения воспоминания лучших наших литераторов, в лихую годину переквалифицировавшихся в военкорров - Алексея Толстого, Константина Федина, Бориса Полевого, Всеволода Вишневского, Леонида Леонова. Есть и ещё один персонаж - собирательный образ, составленный из воспоминаний стенографисток процесса: Эры Львовой, Серафимы Пономарёвой, Татьяны Ступниковой и других. Особую атмосферу создаёт музыкальное сопровождение - на рояле играет Рахманинова дивная, героическая Валентина Лисица!!!! Сбылась мечта, наконец-то я не просто увидела её живьём, но смогла её поцеловать!

Под известные всему миру кадры из знаменитого зала № 600 Нюрнбергского дворца правосудия актёры зачитывают фрагменты воспоминаний. Отрывки подобраны так, чтобы, с одной стороны, погрузить слушателя в бездны мирового Зла, с другой - дать максимум личных впечатлений, непубличных подробностей, таких нюансов, которые мы, знакомые с ходом зловещего трибунала и открывшимися на нём преступлениями, раньше не читали или не обращали на них внимания. Описание особенностей поведения нацистских преступников на суде чередуются с подробностями быта советских и иностранных командированных журналистов - где жили, что ели, во что были одеты, как работали, на каких ундервудах печатали, сколько миллионов страниц в общей сложности отстучали. Оказывается, иностранцы приехали на трибунал расфуфыренные, как на модную вечеринку, а советские стенографистки.... в общем, уже в ходе работы трибунала из Москвы в Нюрнберг прислали много разновсякой одежды. Мало кто знает, что советские писатели поселились не в загородном пансионате, как иностранцы, а предпочли Гранд-Отель в самом городе - только вот ходить по нему было крайне трудно, бомбёжки рассекли его на несколько частей, и для того, чтобы попасть в номер, нужно было перепрыгивать через проломы и трещины.

О чем рассказывали подсудимые, знает весь мир. А вот на чём сделали акцент авторы - это отдельная тема. Надеюсь, что вы найдете запись спектакля и посмотрите его целиком. Длится он ровно час - оптимальный, на мой взгляд, хронометраж. Смотрится на одном дыхании, не отпускает. Вся палитра эмоций - если на рассказе о взаимоотношениях Бориса Полевого с чесноком зрители улыбаются, то уже через несколько минут начинают рыдать - сдержать слёзы очень трудно. Мне сначала показалось, что актриса, читающая за стенографисток, пережимает, уж слишком на разрыв аорты. А потом поняла - нет, именно так это и нужно читать. Это сейчас мы знаем все леденящие кровь подробности работы мощнейшей в истории фабрики смерти - фашистского монстра, а тогда люди слышали это в первый раз. Молодые стенографистски там и в обморок хлопались, и блевать из зала выбегали.

И конечно, дорогие устроители книжного фестиваля "Красная площадь", этот спектакль - не для однократного показа. Кто вам мешал, тугоголовые мои, показывать его каждый фестивальный день, а то и по два прогона? Ведь людей на фестивале очень много, приходят они в разные дни, бродят между книжных стендов и полок пять дней подряд!

Надеюсь, спектакль этот провезут по разным городам. Затраты ведь копеечные - только на билеты для артистов. Повесил экран и читай себе. И в любом городе это будет резонанснейшее событие, на которое надо школьников водить.

Единственное, что пошло спектаклю не на пользу - необходимость соблюдать условия навязанного нашей идеологической вертикалью законодательного маразма: на кадрах из зала нюрнбергского процесса лица подсудимых заблюрены-затемнены: - а ну как найдётся какой бдительный ублюдок, навроде накатавшего донос на мальчика, читавшего в метро книгу про фашизм с фотографией нацистских знамён на обложке. Авторы, конечно, прекрасно понимают, в какой стране живут, поэтому подстелили соломки, и вряд ли их тут можно упрекать.

Для тех, кто верит в чудеса: весь час, что длился спектакль, была прекрасная солнечная погода, и ровно в 18-00, с последними рояльными аккордами невероятной Лисицы, когда артисты уже вышли на поклоны, хлынул ливень. Сама природа оплакивала услышанное, не только зрители.

Теперь я знаю рецепт варки мыла из человеков, в мельчайших подробностях, с ингредиентами до грамма. Буду теперь с этим жить.