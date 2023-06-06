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Московский листок

Украина разбомбила Каховскую ГЭС и эвакуирует население

Опубликовано 06.06.2023 в разделе комментариев 6

украина европа война киев
Украина разбомбила Каховскую ГЭС и эвакуирует население

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, опасности для Запорожской АЭС тоже нет.

Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час.

По предварительной информации, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС.

В зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке. Российские власти проводят «все мероприятия на случай необходимости эвакуации незначительной части людей».

МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Вот честно, не пойму - Зеленский и компания не знали, что ВСУ обстреливает Каховскую ГЭС, что может затопить огромные территории, где живут люди - причем в первую голову пострадают территории под контролем Киева? Да если и не только, то за каким рожном Украина уничтожает свое достояние?

Да, мировая общественность не возражает, чтобы Украина обстреливала собственные террпитории и убивала своих граждан - это сугубо суверенное право Украины.

Но у самих-то мозги должны быть? Рано или поздно война закончится, а вот убитые не воскреснут, даже если сто лет молиться в украинской церкви - на Украине теперь свой бог, намного лучше, чем у москалей: "Дякую тя Боже, что я не москаль!"

Но самих себя зачем бомбить? Потерпите, родненькие, мы вас убьем немножко, зато клятому москалю чтоб пусто было!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: махмуд
==56== написал 06.06.2023 10:18
Смерть тварям российским нацистам оккупантам!.
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(без названия)
махмуд написал 06.06.2023 10:07
А чо тут такого то?У зели родители в израиловке...
Подумаешь,гои славянские пострадают.....
Кошерные то не пострадали???
Украинцы.
Вперед!!!За зелю и коломойского.....
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Он не мог не врать
Забаранов написал 06.06.2023 09:56
Баранов, ты пожилой человек. Я не про стыд и не про совесть. Какое там... Я про встречу с небесной прокуратурой. Там у тебя даже спрашивать ничего не будут. Просто будешь лизать раскаленную сковороду и это все что тебе светит. Эта кацапская истошная и бесконечная ложь - это кредо? Мне это интересно как явление.
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...
==56== написал 06.06.2023 09:47
Баранов.
Не надоело постить откровенный бред.
Ваши кровожадные подонки российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.
И это на фоне постоянных обстрелов Киева и всех городов Украины.
Ежедневно гибнут безоружные гражданские женщины, дети, старики.
Назови хоть одну причину по которой мы не должны уничтожить Москву?
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Господу Богу помолимся
раб Божий Сорин ИВЛ. написал 06.06.2023 09:31
Вода в Каховском водохранилище быстро убывает - уровень снижается примерно по 15-20 сантиметров в час.
Это будет, по всей видимости, крупнейшая техногенная катастрофа в мире после Чернобыля и Фукусимы.
Разрушение Каховской ГЭС имеет критическое значение для Крыма - теперь воды в нем не будет точно. Север Крыма получал воду, источником которой были ирригационные сооружения, питающиеся водой Каховского водохранилища. Собственно, это водохранилище и было построено в 1958 году для подачи воды в Крым. Сам Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке.
Еще одно следствие разрушения плотины Каховской ГЭС - возможная остановка Запорожской АЭС, которая запитывает контуры охлаждения водой из Каховского водохранилища. В данном случае ситуация начинает носить необратимый и критический характер. Возможно, что теперь АЭС придется не просто останавливать, а консервировать, выгрузив топливо из реакторов, так как дальнейшая эксплуатация станции становится невозможной.
В общем-то, подобная техногенная катастрофа создает целый каскад вторичных катастроф, так что скорее всего, о масштабах можно будет судить только после того, как все эти вторичные следствия проявятся в полной мере.
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Баранов, это уже ни в какие ворота
Кущ здесь написал 06.06.2023 09:26
Вы же взрослый человек. Иногда даже разумный хомо. К чему эта откровенная бредятина? Не то, чтобы я пытаюсь кого-то переубедить, это бесполезно, но просто в исследовательских целях интересно - как и за которое время можно довести образованного человека до состояния насекомого.
Для всех остальных сообщаю - дамба была подорвана заложенными зарядами ( иначе ее подорвать невозможно никакими ракетами), а подорвать таким образом ВСУ не могли чисто физически.
Ваш Путин сошел с ума.
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