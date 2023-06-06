Украина разбомбила Каховскую ГЭС и эвакуирует население

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, опасности для Запорожской АЭС тоже нет.

Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час.

По предварительной информации, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС.

В зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке. Российские власти проводят «все мероприятия на случай необходимости эвакуации незначительной части людей».

МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Вот честно, не пойму - Зеленский и компания не знали, что ВСУ обстреливает Каховскую ГЭС, что может затопить огромные территории, где живут люди - причем в первую голову пострадают территории под контролем Киева? Да если и не только, то за каким рожном Украина уничтожает свое достояние?

Да, мировая общественность не возражает, чтобы Украина обстреливала собственные террпитории и убивала своих граждан - это сугубо суверенное право Украины.

Но у самих-то мозги должны быть? Рано или поздно война закончится, а вот убитые не воскреснут, даже если сто лет молиться в украинской церкви - на Украине теперь свой бог, намного лучше, чем у москалей: "Дякую тя Боже, что я не москаль!"

Но самих себя зачем бомбить? Потерпите, родненькие, мы вас убьем немножко, зато клятому москалю чтоб пусто было!

А.Б.