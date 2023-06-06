Украина разбомбила Каховскую ГЭС и эвакуирует население

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, опасности для Запорожской АЭС тоже нет.
Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час.
По предварительной информации, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС.
В зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке. Российские власти проводят «все мероприятия на случай необходимости эвакуации незначительной части людей».
МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Вот честно, не пойму - Зеленский и компания не знали, что ВСУ обстреливает Каховскую ГЭС, что может затопить огромные территории, где живут люди - причем в первую голову пострадают территории под контролем Киева? Да если и не только, то за каким рожном Украина уничтожает свое достояние?
Да, мировая общественность не возражает, чтобы Украина обстреливала собственные террпитории и убивала своих граждан - это сугубо суверенное право Украины.
Но у самих-то мозги должны быть? Рано или поздно война закончится, а вот убитые не воскреснут, даже если сто лет молиться в украинской церкви - на Украине теперь свой бог, намного лучше, чем у москалей: "Дякую тя Боже, что я не москаль!"
Но самих себя зачем бомбить? Потерпите, родненькие, мы вас убьем немножко, зато клятому москалю чтоб пусто было!
А.Б.
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==56== написал 06.06.2023 10:18
махмуд написал 06.06.2023 10:07
Подумаешь,гои славянские пострадают.....
Кошерные то не пострадали???
Украинцы.
Вперед!!!За зелю и коломойского.....
Забаранов написал 06.06.2023 09:56
==56== написал 06.06.2023 09:47
Не надоело постить откровенный бред.
Ваши кровожадные подонки российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.
И это на фоне постоянных обстрелов Киева и всех городов Украины.
Ежедневно гибнут безоружные гражданские женщины, дети, старики.
Назови хоть одну причину по которой мы не должны уничтожить Москву?
раб Божий Сорин ИВЛ. написал 06.06.2023 09:31
Это будет, по всей видимости, крупнейшая техногенная катастрофа в мире после Чернобыля и Фукусимы.
Разрушение Каховской ГЭС имеет критическое значение для Крыма - теперь воды в нем не будет точно. Север Крыма получал воду, источником которой были ирригационные сооружения, питающиеся водой Каховского водохранилища. Собственно, это водохранилище и было построено в 1958 году для подачи воды в Крым. Сам Северо-Крымский канал начинается в Новой Каховке.
Еще одно следствие разрушения плотины Каховской ГЭС - возможная остановка Запорожской АЭС, которая запитывает контуры охлаждения водой из Каховского водохранилища. В данном случае ситуация начинает носить необратимый и критический характер. Возможно, что теперь АЭС придется не просто останавливать, а консервировать, выгрузив топливо из реакторов, так как дальнейшая эксплуатация станции становится невозможной.
В общем-то, подобная техногенная катастрофа создает целый каскад вторичных катастроф, так что скорее всего, о масштабах можно будет судить только после того, как все эти вторичные следствия проявятся в полной мере.
Кущ здесь написал 06.06.2023 09:26
Для всех остальных сообщаю - дамба была подорвана заложенными зарядами ( иначе ее подорвать невозможно никакими ракетами), а подорвать таким образом ВСУ не могли чисто физически.
Ваш Путин сошел с ума.