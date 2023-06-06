Стала известна численность населения Украины после года невойны

Украинский институт будущего опубликовал демографический прогноз, свидетельствующий, что убыль экономически активного населения в течение нескольких лет приведет к значительному увеличению числа пенсионеров и неработающих граждан.

Согласно опубликованным данным, Украину с 24 февраля 2022 года покинуло и не вернулось около восьми с половиной миллионов человек. Поэтому в настоящее время население страны составляет около 29 миллионов.

Из этих 29 миллионов работает лишь девять, а если не учитывать трудящихся в государственном секторе, то экономически активно лишь 6 миллионов украинцев. На этом фоне коэффициент фертильности в республике упал ниже единицы.

Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.

Я так понимаю, 29 миллионов они насчитали, включая сюда те области, где власть уже российская - это еще минус несколько миллионов человек. То есть реально под контролем Киева 20 с небольшим миллионов гражадан, из которых экономически активно меньше 5 миллионов, причем это же и мобилизационный резерв - то есть именно среди этой категории граждан максимальные потери и максимальный процент инвалидизации.

Еще немного, и на Украине вообще ни работать, ни воевать будет уже некому...

А.Б.