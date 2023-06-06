Попытка ограничить сверхприбыли наткнулась на конституцию

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минфина "О налоге на сверхприбыль прошлых лет".

Законопроект предполагает установление ставки налога на уровне 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы по сравнению с показателем за 2018-2019 годом. Но если предприятие заплатит налог с 1 октября по 30 ноября текущего года, ему будет предоставлена "скидка" - ставка уменьшится до 5%.

Кроме того, в Минюсте считают, что признанием сверхприбыли прошлых лет налоговой базой фактически придается обратная сила нормам, которые регулируют такие правоотношения, а это противоречит ст. 57 Конституции.

Естественно, противоречит Конституции 1993 года, по сути, установившей в стране власть олигархического капитала. Естественно, любая попытка ограничить сверхприбыли будет натыкаться на статьи конституции.

А.Б.