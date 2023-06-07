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Московский листок

Что врать в срочном порядке?

Опубликовано 07.06.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Что врать в срочном порядке?

Вот буквально весь мир продолжает обсуждать прорыв Каховской ГЭС и затопление в Херсонской области, даже на Совбез ООН вынесен вопрос.

Еще затемно вчера, когда еще вообще ничего никому было не ясно, уже пошли заявления из Европы об очередном "военном преступлении" Путина. Мне Путин не сват и не брат, но все это напоминает какую-то заготовку... Генерал Кирби, официальный представитель Белого дома, впрочем, днем вчера сделал заявление, что у США нет достаточно информации для выводов. У США нет, а у Евросоюза предостаточно... Странно.

Тем более, что ВСУ вели обстрелы Каховской ГЭС и окрестностей с весны прошлого года, и никаких заявлений, что это не они, от них не поступало. Наоборот, считали это делом доблести и геройства.

Про обстрелы ЗАЭС были еще разночтения, пытались убедить, что это русские сами себя обстреливают, а потом обвиняют Украину... Потом приехала комиссия МАГАТЭ, они и сейчас там сидят, и разговоры о "русских самострелах" как-то сами собой прекратились.

И вот, когда спустя год с лишним обстрелы Каховской ГЭС принесли долгожданный результат, вдруг собирается СНБО Украины и заседает всю ночь... О чем? Все последствия прорыва плотины и план действий на такой случай давно есть у МЧС Украины, не может не быть. Как и у военных. СНБОУ там делать нечего, только под ногами путаться. Обсуждать могли только одно - что и как врать правдоподобней. И вот пошли неотложные заявления.

И потом, какие резоны для ВС РФ? Ну съедут не спеша ВСУ с Корабельного острова, но потонет Новая Каховка. А для ВСУ понижение уровня Днепра выше плотины существенно облегчают форсирование реки, бонусом - проблемы водоснабжения Крыма и размыв дорог ниже плотины, то есть затруднение манёвра для ВС РФ. Не говоря уже о спасательных работах под обстрелами ВСУ - они, если что, продолжаются. И возможные проблемы с охлаждением на ЗАЭС, тоже бонусом.

Сплошная перемога...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Об адвокатах ВВП
Зачем он это делает? написал 07.06.2023 10:20
Полтора года назад Анатолий также рассказывал о чудовищной провокации против России. Подумать только, Путина обвиняли в намерении развязать войну. Мерзавцы какие. Но Путин посрамил своих непрошенных (или прошенных?) адвокатов.
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