Электронное голосование - в 24 регионах

ЦИК РФ предложил провести дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 24 регионах, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

"К нам, в общем, поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации... Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки", - сказала Памфилова.

Что за странный либерализм? Давно пора вообще во всех регионах проводить электронное голосование - посмотрите хоть на Москву, сразу вообще никакой оппозиции, сплошная партия власти в разных видах.

Да и вообще, какой еще единый день голосования? Все надо проводить в День России, заодно станет понятно, что это вообще за день. И вот в этот день надо просто объявлять списки новых депутатов, а тем, кто будет пытаться куда-то там сунуть свой бюллетень или еще чего - сразу давать "двушечку", как за мелкое хулиганство...

А.Б.