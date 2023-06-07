"Единая Россия" заинтересовалась вопросом СНГ

«Единая Россия» начала консультации в связи с вопросом члена фракции, первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, были ли достигнуты цели спецоперации на Украине. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в партии и близкому к администрации президента собеседника.

Выступая на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?» 1 июня Затулин заявил, что Россия находится в сложной ситуации и напомнил о первоначальных целях спецоперации.

«Вы все помните – денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» – цитирует его газета.

По информации источников, обсуждается несколько вариантов, в том числе лишение Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из думской фракции »ЕР». По мнению другого источника «Ведомостей», меры в отношении Затулина могут ограничиться тем, что с ним переговорит руководство фракции и попросит его впредь высказываться аккуратнее.

А я вот думаю, все гораздо проще - Затулин всю дорогу занимался вопросами СНГ, вот как ушел из большого бизнеса (помните, была такая Московская товарная биржа), так только СНГ. Даже институт создал и его возглавил. Но сейчас так уж вышло, что СНГ никакого уже нет по факту - Армения вон, и та официально отказалась от союзничества с Россией, Грузия и Украина из СНГ вышли, Молдавия вообще находится в статусе наблюдателя, как и Туркмения, Киргизия не ратифицировала все документы о вступлении, да и сама-то Россия не ратифицировала протокол о создании СНГ.

Ну а раз нет как такового СНГ, то что за комитет возглавляет Затулин в Думе? И каких целей добилась Россия за 30 лет в СНГ?

Да и саму спецоперацию на Украине можно рассматривать как провал самой идеи СНГ.

А.Б.