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Московский листок

Стратегический ответ - две деревни без света

Опубликовано 07.06.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Стратегический ответ - две деревни без света

В Курской области получил ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ.

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества.

Надо понимать, это ответ на удары российских ракет по украинской инфраструктуре.

Мне это напоминает анекдот, как 11 сентября в украинском селе Першотравенское кукурузник врезается в сарай, а наблюдающий за этим тракторист говорит: "Яка держава, такий и теракт!"

И что-то подсказывает мне, что ответ должен быть не по украинским объектам... А иначе все будет продолжаться бесконечно.

 А.Б.



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