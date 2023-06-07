Стратегический ответ - две деревни без света

В Курской области получил ранение рабочий, восстанавливавший электроснабжение после атаки ВСУ.

На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Теткино нет электричества.

Надо понимать, это ответ на удары российских ракет по украинской инфраструктуре.

Мне это напоминает анекдот, как 11 сентября в украинском селе Першотравенское кукурузник врезается в сарай, а наблюдающий за этим тракторист говорит: "Яка держава, такий и теракт!"

И что-то подсказывает мне, что ответ должен быть не по украинским объектам... А иначе все будет продолжаться бесконечно.

А.Б.