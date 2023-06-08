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Московский листок

Когда даже российский суд поперхнулся от наглости

Опубликовано 08.06.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Когда даже российский суд поперхнулся от наглости

Ты коммунист? Отягчающее обстоятельство!

5 июня 2023 года 3-й кассационный Санкт-Петербургский суд общей юрисдикции отказал менеджменту АО «ДИКСИ Юг» в их жалобе. Судебное решение о восстановлении на работе Рауфа Вердиева (лидер первички профсоюза «Защита рабочих») осталось в силе. Не помог даже выписанный из Москвы адвокат г. Мацкевич.

Отметим, что климат в «Дикси» трудно назвать дружелюбным к работнику. Переработки (неоплачиваемые или частично оплачиваемые), многократные нарушения работодателем правил техники безопасности, просто скотское отношение – всё это побудило работников создать профсоюз «Защита» (входит в Союз профсоюзов России).

Ну, а руководству «Дикси» люди, знающие, что такое трудовые права, совсем не нужны. Особенно, если учесть, что эти люди вынудили своими жалобами чуток улучшить ситуацию с тотальными шмонами на входе – выходе на склад и с отсутствием оплаты переработок.

Работодатель уволил руководителя профсоюза Рауфа Вердиева первый раз (обвинив в нарушении техники безопасности). Рауф Вердиев восстановился через суд.

Вердиева уволили снова (обвинив в прогуле) и вновь ему и его защитникам - Сергею Владимировичу Храмову (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России) и Маленцову Степану Сергеевичу (Председатель Профкома Территориальной Организации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области МОРП "Защита") удалось выиграть дело (в суде второй инстанции).

И вот менеджеры «Дикси» подали на кассацию. Аргументация их была очень интересна. Оспаривая решение суда, они заявили, что данное решение нарушает некую «однозначную судебную практику». Также в качестве обоснования увольнения заявлялось, что Рауф Вердиев является коммунистом.

От себя автор материала хотел бы отметить, что, действительно, кое-где у нас порой и возможно не так уже редко, проявляется тенденция судов принимать решения в пользу работодателя. Да и коммунистов наши власти не особо любят. Но вот признать оба эти факта официально! К этому политическая система РФ ещё не готова. Как-то слишком скандально и откровенно получается. У нас же вроде не одна сопредельная страна, в конце-концов. В общем, менеджмент «Дикси» снова суд проиграл.

 

Виновен в том, что пытался выйти на работу

Отметим, что 5 июня в в Кировском городском суде ЛО прошли предварительные слушания по ещё одному иску, связанному с самодурством менеджмента «Дикси» (слушания по существу начнутся 7 августа).

Рауф Вердиев обжалует замечание, вынесенное ему за нарушение пропускного режима, а именно — за желание попасть на работу!

Правонарушение произошло следующим образом. Сразу после второго восстановления (через суд), Вердиев, придя на работу, (19.01.23), обнаружил, что его пропуск заблокирован. Охранник, обнаружив данную ситуацию, пропустил Вердиева.

«Турникет я не ломал, под турникетом не проходил, верх турникета не перепрыгивал. А через отрытый турникет прошел на склад, поскольку имел основания опасаться претензий за опоздание на работу, опасался со стороны ответчика АО «ДИКСИ ЮГ»… Далее я узнал у специалиста отдела учётных операций (ОУО), что не допущен к работе. Узнав, я сам покинул место работы», – комментирует произошедшее Рауф Вердиев в своём иске.

Напоминаем, после того как Рауфа Вердиева восстановили на работе во второй раз (17 января 2023), работодатель неоднократно не пускал его на рабочее место. Сначала от него потребовали пройти медкомиссию. Рауф прошёл. Потом ему заявили, что не допустят на работу, пока не придёт заключение медкомиссии (а это дней так 10). Причём, заявили устно. Особо отметим, что ПИСЬМЕННО ПОДТВЕРДИТЬ недопуск на работу отказались. Просто мотали нервы или хотели сфабриковать новый прогул? Неизвестно.

В любом случае Рауф Вердиев дважды вызывал полицию, факт недопуска на работу был задокументирован.

Как выяснилось сейчас, даже сами попытки Рауфа попасть на работу, были расценены работодателем как нарушение. Посмотрим, как на подобный юридический креатив отреагирует суд.



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