А оказывается, в Буче "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь

Анатолий Мирута был директором кладбища в селе Синяк Бучанского района Киевской области. Осуждён по статье 111 "Государственная измена", его приговорили к 10 годам.

Его обвиняют в том, что во время нахождения в Киевской области российских войск, он возил людей в больницу и спасал местным жителям жизни, также помогал выжить людям, когда не было еды и воды.

На суд для его поддержки приехали 30 свидетелей из числа местных жителей, которые сказали, что он ни в чём не виноват. Также в поддержку его невиновности было собрано около 300 подписей местных жителей. На его защиту встал весь городок, где он проживал, но это не помогло и его осудили на 10 лет тюрьмы строгого режима.

Анатолий Мирута является пожизненным инвалидом первой группы, так как у него искусственные клапаны в сердце. Он в тюрьме и лагерях не выдержит и двух лет. Он находится в киевском лукьяновском СИЗО уже больше года.

Что пишут украинские СМИ об этом деле?

Цитата из приговора: "По информации суда, заведующего кладбищем КП "Буча Сервис" Анатолия Мируту подозревают "в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на поддержку государства-агрессора, его вооруженных формирований... - получал от России гуманитарную помощь и распространял ее среди местного населения".

Это все, что надо знать об украинском правосудии, и что ждет людей, оказавшихся под властью Киева.

Но есть еще один нюанс - это Буча! Это место, где по версии мировых СМИ российские войска ездили по улицам и убивали всех, кто попадется под руку.

А оказывается, "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь среди местного населения... За что теперь местное население несет ответственность...