Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Вместо тюрьмы - в Совет Федерации

Опубликовано 08.06.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Вместо тюрьмы - в Совет Федерации

Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса членом Совета Федерации.

Он объявил о своей отставке с должности губернатора в конце апреля, сообщив, что в ходе встречи с президентом Путиным «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне».

Ранее сын Усса Артем, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, подтвердил, что находится в России. При этом в России против него возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере («а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК). 4 апреля, после возвращения Усса в Россию, суд изменил ему меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде. Пора в Думу, полагаю...

Член партии «Единая Россия». По итогам 2018 года Александр Усс был признан самым богатым российским губернатором.

В июле 2020 года депутат Государственной Думы Денис Парфенов направил в Администрацию Президента России, а также в другие ведомства запрос о возможном наличии у Усса двойного гражданства. Усс наличие двойного гражданства и вида на жительство в Германии отрицает.

В 2020 г. Счетная палата РФ выявила в Сибирском федеральном университете, президентом которого является Александр Усс, 39 нарушений финансовой дисциплины на общую сумму более 1 млрд рублей.

Российские СМИ сообщали, что основным подрядчиком работ для СФУ после того, как Александр Усс возглавил регион, стало ООО «Управляющая строительная компания (УСК) "Сибиряк"».

В январе 2021 года в офисе компании прошли обыски. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по подозрению в хищениях около 113 млн рублей.

В общем, замечательный кадр для высшего законодательного органа страны.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Путин позвонил мэру Шебекино
Путин позвонил мэру Шебекино
06.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Продолжает расти число убитых "сидром" (0)
48% работающих россиян четыре дня в неделю недосыпают (0)
Вместо тюрьмы - в Совет Федерации (0)
А оказывается, в Буче "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь (0)
Когда даже российский суд поперхнулся от наглости (0)
Стратегический ответ - две деревни без света (5)
"Единая Россия" заинтересовалась вопросом СНГ (2)
Электронное голосование - в 24 регионах (4)
Что врать в срочном порядке? (27)
Попытка ограничить сверхприбыли наткнулась на конституцию (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss