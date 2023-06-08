Вместо тюрьмы - в Совет Федерации

Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса членом Совета Федерации.

Он объявил о своей отставке с должности губернатора в конце апреля, сообщив, что в ходе встречи с президентом Путиным «получил предложение продолжить работу на федеральном уровне».

Ранее сын Усса Артем, сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, подтвердил, что находится в России. При этом в России против него возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере («а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК). 4 апреля, после возвращения Усса в Россию, суд изменил ему меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде. Пора в Думу, полагаю...

Член партии «Единая Россия». По итогам 2018 года Александр Усс был признан самым богатым российским губернатором.

В июле 2020 года депутат Государственной Думы Денис Парфенов направил в Администрацию Президента России, а также в другие ведомства запрос о возможном наличии у Усса двойного гражданства. Усс наличие двойного гражданства и вида на жительство в Германии отрицает.

В 2020 г. Счетная палата РФ выявила в Сибирском федеральном университете, президентом которого является Александр Усс, 39 нарушений финансовой дисциплины на общую сумму более 1 млрд рублей.

Российские СМИ сообщали, что основным подрядчиком работ для СФУ после того, как Александр Усс возглавил регион, стало ООО «Управляющая строительная компания (УСК) "Сибиряк"».

В январе 2021 года в офисе компании прошли обыски. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по подозрению в хищениях около 113 млн рублей.

В общем, замечательный кадр для высшего законодательного органа страны.

А.Б.