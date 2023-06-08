48% работающих россиян четыре дня в неделю недосыпают

Работодатели в России переплачивают около 3,5 трлн руб. в год из-за неэффективности невыспавшихся сотрудников. Недосып четыре раза в неделю ощущает 48% россиян, следует из результатов исследования Аналитического центра НАФИ.

Уточняется, что в опросе НАФИ принимали участие 1,6 тыс. работающих по найму россиян. Его провели в мае текущего года.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику... Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год, по всей России».

Среди причин, которые мешают высыпаться, респонденты называли — вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

Я, конечно, рад, что у нас такая интенсивная ночная жизнь, но каждый третий недосыпает именно потому, что с одной работы бежит на другую. Иначе денег не хватает. А еще треть имеет проблемы со здоровьем, но все равно вкалывает наравне с другими - и тоже из-за денег. Бесплатная медицина часто дорого обходится...

А.Б.