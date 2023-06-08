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Московский листок

Продолжает расти число убитых "сидром"

Опубликовано 08.06.2023 в разделе комментариев 0

яд сидр
Продолжает расти число убитых "сидром"

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21 человека, еще 44 пострадавших находятся в больнице. Об этом сегодня сообщает региональный Минздрав.

Накануне стало известно, что общее число отравившимся сидром в России приближается к ста человекам.

Ранее предполагаемый производитель «Мистера Сидра» — предприниматель Анар Гусейнов — был арестован.

В изъятой продукции «Мистер Сидр» обнаружили примеси метанола и этилбутирата, вместо которых там должен был быть безопасный этиловый спирт.

Уже подготовлен законопроект о введении в России госрегулирования производства и оборота метилового спирта.

Какой еще закон нужен, чтобы отличить дерьмо от конфеты? Прямо "закон о правильном пирогов печении" из "Истории города Глупова".

Почему до сих пор разноцветное пойло из спирта и подкрашенной воды, которым травили людей, продолжают называть "сидром", к которому оно вообще не имеет никакого отношения? С таким же успехом можно было назвать это "напитком вечной молодости" - выпьешь, и навсегдла молодым останешься...

Как вообще метанол и этилбутират оказались просто рядом с тем местом, где производят напитки?

Я уже не говорю о том, что кто-то это пойло сертифицировал, хотя не нужно быть вообще никаким специалистом, чтобы понять - сидром эта жидкость для мойки унитазов точно не является...

 А.Б.



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