Получил орден Мужества. В списках не значился...

В нашу редакцию обратился адвокат Игорь Солкин, защищающий семью Копыльцова Александра Борисовича. Александр Копыльцов погиб в ходе СВО. Был посмертно награждён орденом Мужества. Его детям — Копыльцову Илье (2004 г.р.) и Копыльцовой Кире (2014 г.р.) в выплате компенсации отказали, заявив, что Александр Копыльцов в списках погибших Военного комиссариата РО (Ростовская область) не значился.

И вот автор материала смотрит на предоставленные защитником документы. Каждая из этих бумаг по отдельности имеет смысл. Вместе они как-то не сочетаются. Вот удостоверение к награде, в котором чёрным по белому написано — «Копыльцов Александр Борисович награждён орденом Мужества посмертно». Вот справка о гибели военнослужащего. И вот отписки из Министерства обороны, военкомата, Минтруда, прочих органов о том, что «идентифицировать Копыльцова А.Б. как военнослужащего не удалось», «в списках погибших Военного комиссариата РО не значится» и т.д..

Защитник Копыльцовых обращался и в прокуратуру (все инстанции), в СК, в штаб Южного округа. На часть обращений ответили (опять же — в списках не значился), часть переслали туда-сюда по инстанциям.

Автор материала немножко не понимает — как это?

- Российская бюрократия покорила новые зияющие высоты Кафки и Гашека и издевается над семьёй погибшего безо всякого злого умысла, просто в силу своей (бюрократии), прогрессирующей недееспособности?

- Имя в списках было утеряно специально, потому что деньги ушли налево?

- Случай единичный или Копыльцовы попали под типовую схему кражи денег у родственников погибших и имеют множество собратьев по несчастью?

Отметим, что наш президент Владимир Владимирович, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию (21.02.2023) заявил про особую важность поддержки семей погибших участников СВО с 24.02.2022 г. (согласно Указу Президента РФ № 98.)

И по этому поводу ещё вопросы.

Что эти чиновники совсем уже?

Даже президента нашего не боятся?

А, кстати, почему?

Как вы, товарищи, считаете?