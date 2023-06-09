Украинский генштаб подтвердил авторство ВСУ в подрыве плотины Каховской ГЭС

"Инсайдер UA" публикует загнадочное заявление украинского генштаба.

"Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, поэтому понесли потери в живой силе, оружии и технике.

В частности, в подразделениях армии РФ есть много травмированных, погибших и пропавших без вести. Затоплены полевые склады с боеприпасами, провизией, также потеряна автомобильная и бронетанковая техника".

Это к вопросу об обвинениях РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС. Так взорвали, что "не были готовы"? Понесли потери в живой силе и техике в результате собственных же действий? Сами себя потопили?

Это при том, что российские войска находятся на левом, низком берегу Днепра, а украинские, соответственно, на правом - высоком...

Это понятно, скрывать некоторые вещи возможно, не недолго, реальная картина проявляется достаточно быстро.

Зеленскому, похоже, о своих намерениях военные просто не доложили. Или еще проще - сами не особо ожидали. ВСУ долбит по плотине примерно с апреля прошлого года, и очередной прилет просто перевел количество в качество. Плотина, кстати, рушилась не сразу, это хорошо видно на многочисленных видео. Если бы взрывчаткак была заложена в основание плотины, как положено, а сама плотина была снабжена специальными полостями для закладывания взрывчатки, то картина обрущения была бы совсем другой, не растянулась бы на несколько часов.

Кстати, гневные обвинения РФ в подрыве плотины как-то сошли на нет... Заговорили о перемирии в зоне подтопления.

Выше разрушшенной плотины вода стремительно уходит, ожидается, что ширина водохранилища сократится с 3,5 километров до одного - путь для украинского контрнаступления будет открыт.

А.Б.