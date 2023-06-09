Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинский генштаб подтвердил авторство ВСУ в подрыве плотины Каховской ГЭС

Опубликовано 09.06.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Украинский генштаб подтвердил авторство ВСУ в подрыве плотины Каховской ГЭС

"Инсайдер UA" публикует загнадочное заявление украинского генштаба.

"Оккупанты не были готовы к последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, поэтому понесли потери в живой силе, оружии и технике. 

В частности, в подразделениях армии РФ есть много травмированных, погибших и пропавших без вести. Затоплены полевые склады с боеприпасами, провизией, также потеряна автомобильная и бронетанковая техника".

Это к вопросу об обвинениях РФ в подрыве плотины Каховской ГЭС. Так взорвали, что "не были готовы"? Понесли потери в живой силе и техике в результате собственных же действий? Сами себя потопили? 

Это при том, что российские войска находятся на левом, низком берегу Днепра, а украинские, соответственно, на правом - высоком...

Это понятно, скрывать некоторые вещи возможно, не недолго, реальная картина проявляется достаточно быстро.

Зеленскому, похоже, о своих намерениях военные просто не доложили. Или еще проще - сами не особо ожидали. ВСУ долбит по плотине примерно с апреля прошлого года, и очередной прилет просто перевел количество в качество. Плотина, кстати, рушилась не сразу, это хорошо видно на многочисленных видео. Если бы взрывчаткак была заложена в основание плотины, как положено, а сама плотина была снабжена специальными полостями для закладывания взрывчатки, то картина обрущения была бы совсем другой, не растянулась бы на несколько часов. 

Кстати, гневные обвинения РФ в подрыве плотины как-то сошли на нет... Заговорили о перемирии в зоне подтопления. 

Выше разрушшенной плотины вода стремительно уходит, ожидается, что ширина водохранилища сократится с 3,5 километров до одного - путь для украинского контрнаступления будет открыт. 

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Все идет по плану написал 09.06.2023 08:29
Стрелков предусмотрительно вчера озвучил версию, что специально ни РФ, ни Украина плотину не разрушали. Чаще обновляйте обновляйте методички, Анатолий.
Ответить
Ширина то сократится
Бибир написал 09.06.2023 08:19
Но те же укропы возмущены тем что на осушенной местности возникнут на долгие года болота. И через них по пояс солдат не пройдет, не говоря о бронетехники. Все таки не покидает вопрос о помощи людям. Причем с обоих сторон. Или как всегда.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Ваши ассоциации после слов: "И старый мир как пес голодный":
Результаты
Интернет-ТВ
Путин позвонил мэру Шебекино
Путин позвонил мэру Шебекино
06.06.2023
Как "отжимают" дома в Москве
Как "отжимают" дома в Москве
02.06.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вчера герой, сегодня подсудимый (0)
Украинский генштаб подтвердил авторство ВСУ в подрыве плотины Каховской ГЭС (2)
Получил орден Мужества. В списках не значился... (1)
Продолжает расти число убитых "сидром" (12)
48% работающих россиян четыре дня в неделю недосыпают (4)
Вместо тюрьмы - в Совет Федерации (1)
А оказывается, в Буче "оккупанты" распространяли какую-то гуманитарную помощь (40)
Когда даже российский суд поперхнулся от наглости (0)
Стратегический ответ - две деревни без света (11)
"Единая Россия" заинтересовалась вопросом СНГ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss