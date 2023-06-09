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Московский листок

Вчера герой, сегодня подсудимый

Опубликовано 09.06.2023 автором в разделе комментариев 1

теракт ковалев басаев орлов
Вчера герой, сегодня подсудимый

Головинский суд Москвы вчера приступил к рассмотрению уголовного дела члена правления международного общества «Мемориал» (признано иностранным агентом и ликвидировано) Олега Орлова. Он обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Ему грозит от штрафа до реального лишения свободы на срок до 5 лет.

"Новая газета" вышла с подробной статьей о событиях в Буденновске 1995 года, через несколько дней буквально будет очередная годовщина "теракта номер один". Пафос статьи в том, что четверть века назад Орлов был героем, а сейчас его судят почти за тоже самое.

На самом деле государсво и тогда было готово судить, и именно готовилось судить, если ситуация повернулась бы чуть иначе. Чуть-чуть поменялась коньюнктура, и всё. Не случайно же именно государство заранее готовилось обвинять добровольных заложников в пособничестве планам Басаева. Этот документ тому подтверждение. Верхняя подпись справа - моя.

Считай просто явка с повинной.

Ну и потом где-то с полгода таскали в генпрокуратуру уточнять разные обстоятельства. То есть если бы пошла команда сверху, упаковали бы лет на десять, а то и поболе...

К вопросу о личном участии - вот фото: примерно половина меня в левом нижнем углу, за спиной у меня Сергей Ковалев, а за ним - Олег Орлов. Там такая рассадка была - у окон заложники, а на местах у прохода - террористы.

Никаких медсестер и местных предпринимателей, на которых ссылается "Новая" не видно. Откуда одна из медсестер взяла, что журналисты как-то особенно нервничали - не знаю. На фото я вполне мирно беседую с Раисой Дундаевой, террористкой. ее спустя сколько-то лет осудили к приличному сроку, но сколько-то лет она жила спокойно, вышла замуж за одного из террористов, жила в Грозном, даже ездила в Москву... А потом пошла команда - и посадили. На фото ей 19 лет, она санинструктор в разведывательно-диверсионном батальоне. Из ее автомата не стреляли, сам видел.

Также получается и с Орловым. Мы с ним после не общались, хотя сталкиваясь нос к носу где-нибудь в Думе, конечно, здоровались. Так вот, он всегда говорил и продолжает говорить примерно одно и тоже. И никакой реакции... А потом вдруг команда - и привет, обвиняемый.

Какая-то странная избирательность правосудия, не находите?

Тем более, что правозащитник и не может не выступать против войны, причем любой войны, иначе какой же он правозащитник? 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Не трус Баранов
Бибир написал 09.06.2023 09:37
Коммунист ОКП.
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