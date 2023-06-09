Новый Озон: к просмотру рекомендуется

Есть режиссёры как хлеб (сначала свежий и вкусный, потом портится), а есть как вино (с годами становится только вкуснее и ароматнее). Франсуа Озон - явно из вторых. Более того, когда становишься зрелым мэтром, можно начать снимать пародии на раннего себя. Его «Моё преступление», куртуазно-стильная экранизация пьесы Жоржа Берра и Анри Вернея 1935 г. - настоящий разговорный ретрофарс (смотреть только с субтитрами и наслаждаться красотой французского!), на первый взгляд, чисто феминистский (Озон же), а на поверку - чётко антифеминистский, ох уж эти стереотипы.

Смазливая, но бездарная актриса ролей третьего плана ютится в парижской мансарде под крышей, деля одну кровать с подругой-адвокатессой (нет-нет, никакого лесбиянства, ох уж эти стереотипы! - иногда нищета это и впрямь нищета). Противный старый продюсер-абьюзер пытается «провести с ней кастинг», она вырывается и убегает, а наутро к ней заявляется инспектор полиции - продюсер найден в своём особняке с пулей в башке.

Читатель ждёт уж рифмы «розы» - на вот, возьми её скорей! Как в данном случае поступит настоящая феминистка в век женской эмансипации? Правильно, оговорит себя, признается в несовершённом убийстве, выиграет суд присяжных, станет героиней таблоидов, получит все главные роли, переедет из съёмного чердака в роскошный особняк, короче, монетизирует свой феминизм по полной - как жертва me too, героическая борцунья с харассментом и женским неравноправием. Перевернутая мораль как примета века - убийство становится добродетелью, брак по расчёту социально желательным, адюльтер - признаком состоятельности, аморальность - пропуском в высшие слои атмосферы. Озон не был бы Озоном, если бы не насобирал себе целый букет прекрасных фемин и не любовался бы ими - яркое трио из Нади Терешкевич в роли актрисы, Ребекки Мардер в роли акдвокатессы, и вишенкой на торте - Изабель Юппер в роли пожилой примы, не желающей выходить в тираж.

Я, кажется, догадалась: французские кинематографисты наконец нашли замену Леа Сейду для ролей блондинки-«прелесть, какой дурочки» и блондинки-«прелесть, какой стервочки» в виде Нади Терешкевич (в роли актрисы Мадлен Вердье), и дело тут не только в природе, хотя Терешкевич моложе Сейду на 11 лет. В отличие от внучки владельца киностудии Пате, Терешкевич действительно очаровательна и многообещающа, хотя режиссёрам и свойственно эксплуатировать какое-то одно амплуа начинающих звёзд. Ребекка Мардер (адвокат Полин Малеон) с её богатой мимикой и выразительной эксцентрикой тоже в ближайшее время будет нарасхват. Героиня Юппер, стареющая суперстар Одетт Шометт, смотрит на двух молоденьких хищниц со смешанным чувством снисходительного покровительства и зависти к молодости - Юппер тут, собственно, и играть ничего не нужно :).

И, разумеется, Озон не был бы Озоном, если бы все мужские персонажи не были бы смешными, глупыми, отвратительными, лицемерными - что дебиловатый комиссар полиции (Фабрис Лукини), что актрискин любовник (Эдуар Сюльпис), что богатенький коммерс, набивающийся в покровители (Дани Бун). Успех атаки пробуждающегося феминизма на мир, созданный мужчинами для мужчин, пропорционален дерзости атакующих, а мир капитализма, где всё имеет свою цену, одинаково перемалывает и прогибает как мужчин, так и женщин.

Визуально и стилистически новая вещица Озона безупречна: филигранная реконструкция предвоенных 30-х, пиршество красок, остроумные подмигивания немому кино, эксперименты с реверсивной драматургией, остроумные диалоги, во многом построенные на виртуозной игре слов (её прелесть почти полностью, увы, съедается переводом) - всё это воздушно, но не легковесно, забавно, но не гомерически смешно, пародийно, но не сатирически. Тема сисек тоже раскрыта - точнее, одной сиськи Нади Терешкевич, но «у вас воображенье В минуту дорисует остальное».

В российском прокате с 22 июня.