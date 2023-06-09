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Московский листок

В Крыму готовятся убить каждого

Опубликовано 09.06.2023 в разделе комментариев 0

крым история
В Крыму готовятся убить каждого

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес утверждает, что украинские войска будут готовы убить или взять в плен всех россиян в Крыму для захвата полуострова.

"Стратегическая цель украинцев - вернуть Крым, и если они смогут сделать это путем вывода россиян без единого выстрела, тем лучше. Но, если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают", - пишет Ходжес в статье для британской газеты Telegraph.

В Крыму и Севастополе живет около 2,7 миллиона человек, практически все они граждане РФ. И теперь в США открыто заговорили о геноциде всех этих людей.

Мне вот даже интересно, они там сознают, какого монстра вырастили? Причем сознательно, нельзя сказать, что "так получилось".

На этом фоне угроза применения ядерного оружия уже не выглядит так уж людоедски...

А.Б.



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