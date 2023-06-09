Сверхдержав уже три

В формирующемся многополярном мире США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли на церемонии выручения дипломов выпускникам Университета национальной обороны.

"В период холодной войны было две великие державы. После падения Берлинской стены был период, <...> когда США оставались единственной сверхдержавой. Сегодня становится понятно, что мы находимся в многополярной среде с как минимум тремя великими державами: США, Россией и Китаем", — сказал Милли.

Кроме того, как отметил военный, многие другие страны тоже начинают занимать ведущие позиции в регионе, открыто говоря об амбициях на мировое лидерство.

Он также убежден, что КНР нарастит военную мощь, которая превысит американскую к середине этого века.

Наверно, скоро в число сверхдержав войдет и Индия, которая уже уступает ВВП только Китаю и активно строит свою ядерную триаду. Но других претендентов пока нет.

Но стоило бы обеспокоиться по месту России в этом списке - его ведь можно и потерять...

А.Б.