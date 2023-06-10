Метиловый спирт для "Мистера Сидра" поставляли из полиции

Октябрьский районный суд Самары до 4 августа арестовал полицейского Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова, которых обвиняют в краже спирта из здания МВД, из которого был произведен суррогатный сидр. Также суд арестовал Артема Айрапетяна, который был поставщиком для производителя сидра. Его также арестовали до 4 августа. Об этом сообщается на сайте суда.

Гребенкина и Егорова-младшего обвиняют в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы). Айрапетяна обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

6 июня производителя напитка «Мистер сидр» Анара Гусейнова арестовали в Ульяновске. Ему предъявлено обвинение также по 238-й статье.

По версии следствия, в мае 2023 года Егоровы вместе с сотрудником полиции Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 тонн метилового спирта. Они продали его Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди», который производил «Мистер сидр», Анару Гусейнову. Как показало расследование, суррогатный сидр был изготовлен из метилового спирта.

Я вот не понимаю, в полиции служат настолько тупые люди, которые не понимают, что если из метилового спирта изготовить выпивку, то кто-нибудь обязательно умрет? И будет расследование, и найдут, и посадят?

Про производителей пойла даже говорить не хочу…

А.Б.