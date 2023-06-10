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Московский листок

Метиловый спирт для "Мистера Сидра" поставляли из полиции

Опубликовано 10.06.2023 в разделе комментариев 2

алкоголь полиция
Метиловый спирт для "Мистера Сидра" поставляли из полиции

Октябрьский районный суд Самары до 4 августа арестовал полицейского Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова, которых обвиняют в краже спирта из здания МВД, из которого был произведен суррогатный сидр. Также суд арестовал Артема Айрапетяна, который был поставщиком для производителя сидра. Его также арестовали до 4 августа. Об этом сообщается на сайте суда.

Гребенкина и Егорова-младшего обвиняют в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК, до шести лет лишения свободы). Айрапетяна обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, статья предусматривает до 10 лет лишения свободы).

6 июня производителя напитка «Мистер сидр» Анара Гусейнова арестовали в Ульяновске. Ему предъявлено обвинение также по 238-й статье.

По версии следствия, в мае 2023 года Егоровы вместе с сотрудником полиции Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 тонн метилового спирта. Они продали его Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди», который производил «Мистер сидр», Анару Гусейнову. Как показало расследование, суррогатный сидр был изготовлен из метилового спирта.

Я вот не понимаю, в полиции служат настолько тупые люди, которые не понимают, что если из метилового спирта изготовить выпивку, то кто-нибудь обязательно умрет? И будет расследование, и найдут, и посадят?

Про производителей пойла даже говорить не хочу…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: главное
Phoe написал 10.06.2023 13:06
Mycopa cвoлoчи. Продавали испорченный просроченный метиловый спирт кацапам.
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а вы говорите карабахский конфликт
Sirius2010 написал 10.06.2023 12:27
армянин и азербайджанец делают вместе бизнес по отравлению... и никакого конфликта на почве карабаха
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